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保護水源！205兵工廠中科院場址納入大樹汙水處理廠

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
205兵工廠汙水下水道立坑工程。圖／高市水利局提供
205兵工廠汙水下水道立坑工程。圖／高市水利局提供

高屏溪是高雄市重要的民生水源，軍備局205兵工廠正從亞洲新灣區拆遷至國家中山科學研究院大樹廠區、大樹北營及光復營區，位處高屏溪攔河堰以北的水源水質保護區。高市水利局表示，規畫汙水工程落實水汙染管制及加強水源保護，中科院在今年3月20日接入汙水下水道系統納入大樹汙水處理廠，大樹北營區及光復營區的汙水工程也陸續施工中。

205兵工廠位處高雄亞洲新灣區核心區域，國防部委由高雄市政府代拆代建，2016年8月國防部與高雄市政府簽署合作意向書，正式啟動搬遷作業。市府水利局指出，國防部軍備局第205廠同意參與區段徵收共同開發，拆遷至國家中山科學研究院（簡稱中科院）、大樹北營及光復營區。

205新廠位於高屏溪攔河堰以北，屬於高屏溪流域水汙染管制區及飲用水水源水質保護區。水利局去年2月18日起在大樹區溪埔地區進行汙水工程，其中中科院廠區已經在111年3月20日已接入汙水下水道系統，大樹北營區及光復營區的汙水工程陸續施工中。

水利局進一步指出，汙水工程採用綠色工法，落實節能減碳之目標，後續將逐步完成其他兩營區的納管工程，持續推動環境永續管理。

205兵工廠汙水下水道推進工程。圖／高市水利局提供
205兵工廠汙水下水道推進工程。圖／高市水利局提供

水利局 高屏溪 中科院

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