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斷墾丁違法沙灘車賺錢路 墾管處祭設路障阻隔殺手鐗

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
針對墾丁牛石溪和恆春赤牛嶺沙灘車業者，墾管處在各山區入口處設禁止告示牌及水泥路障阻絕設施，不給業者僥倖的機會。記者潘欣中／攝影
針對墾丁牛石溪和恆春赤牛嶺沙灘車業者，墾管處在各山區入口處設禁止告示牌及水泥路障阻絕設施，不給業者僥倖的機會。記者潘欣中／攝影

墾丁國家公園境內禁止騎乘沙灘車，還是有業者偷偷攬客營業，吸引愛冒險刺激的年輕遊客，但除了無法投保引發遊客的安全問題，飆山行為也破壞水土保持和自然景觀；有鑑於春節期間恆春赤牛嶺發生沙灘車衝下邊坡遊客受傷事件，清明連假將至，業者又蠢蠢欲動，墾管處除和警方持續專案取締勤務，也祭出在各入口處設水泥路障阻絕設施的殺手鐗。

墾丁國家公園境內有4家沙灘車業者，路線包括墾丁龍磐草原、牛石溪和恆春赤牛嶺，都是國家公園公有地，每輛收費半小時600元，1小時1000元、夜間1500元；墾管處去年啟動巡護專案展開強力取締，依國家公園法以「一車一罰」對業者和騎乘遊客各開罰3000元，業者自認倒楣為遊客代繳，不斷透過各級民代向墾管處陳情，盼規畫路線試辦合法營運，滿足遊憩需求。

墾管處6年前曾在墾丁龍磐草原開放沙灘車試辦經營，當時規畫生態導覽路線讓業者行駛，但業者不但脫離路線，還帶隊追逐梅花鹿，車輪來回輾壓劃出一道道泥凹痕，對當地生態環境跟形象都造成傷害，喊停之後，又出現業者破壞封堵柵欄，帶遊客夜間追逐梅花鹿的脫序行為，墾管處去年底將3名業者依違反國家公園法破壞水土流失及嚴重危害國家公園景觀函送法辦，龍磐草原業者才退出。

今年春節期間恆春赤牛嶺曾發生沙灘車衝下邊坡遊客受傷事件，業者賠償和解了事；墾管處針對墾丁牛石溪和恆春赤牛嶺業者，今年2月底會同警方安排專案取締勤務，開出17張罰單，清明連假將至，墾丁地區旅宿住房逾八成，業者又蠢蠢欲；墾管處表示，除和警方持續專案取締勤務，已在各山區入口處設禁止告示牌及水泥路障阻絕設施，不給業者僥倖的機會，也提醒國家公園法規定 「禁止從事沙灘車遊憩活動」，遊客騎乘也開罰。

清明連假將至，墾丁沙灘車業者又蠢蠢欲動。記者潘欣中／攝影
清明連假將至，墾丁沙灘車業者又蠢蠢欲動。記者潘欣中／攝影
墾管處針對墾丁牛石溪和恆春赤牛嶺沙灘車業者，今年2月底會同警方安排專案取締勤務，開出17張罰單。圖／墾管處提供
墾管處針對墾丁牛石溪和恆春赤牛嶺沙灘車業者，今年2月底會同警方安排專案取締勤務，開出17張罰單。圖／墾管處提供

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