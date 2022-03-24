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高雄焚化爐不收保麗龍泡棉 還要上網「搶單」業者哀怨

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員陳麗娜肯定焚化爐設調度中心，不過衍生出來的搶單問題要設法解決。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員陳麗娜肯定焚化爐設調度中心，不過衍生出來的搶單問題要設法解決。記者徐白櫻／翻攝

高雄四座焚化爐逐年減燒廢棄物，並成立垃圾調度中心管控處理量。高市議員陳麗娜指出，新設立調度中心制度設計有問題，清運業者每天要派數人上線搶單，小規模業者一個月只搶一單無法生活，「拉單」方式秩序大亂，另從去年底保麗龍與泡棉無法進場，堆積如山的廢棄物衍生困擾。環保局表示，上周召集業者協調，盡力解決問題中。

高市議會昨天與今天進行警消環衛部分業務報告與質詢。環保局指出，高雄市四座焚化爐逐年減燒改善空氣品質，廢棄物處理量已從108年143萬噸逐年降至110年131萬噸，外縣市事業廢棄物從25萬噸降至13萬噸；另成立焚化廠垃圾調度中心，設置雲端平台單一窗口，業者可預約進廠免排隊。

議員陳麗娜服務處接獲業者陳情調度中心秩序大亂、狀況惡劣。陳麗娜今天質詢指出，以前焚化爐常見大排長龍效率差，成立調度中心原是美事，但成立三個月以來，每天平台一開放，公司要有好幾名人力在電腦前搶單，之後才能將垃圾送進去焚化爐，小規模公司經驗不足，一個月拉不到一張單，已經快要撐不下去。

「這又不是買旅遊行程！」陳麗娜批評，新平台造成小規模業者經營困難；保麗龍與泡棉從去年12月起被拒收，代處理業者廠區堆積如山，高雄有能力代處理外縣市垃圾，卻無力處理自己的事業廢棄物，說不過去。

環保局長張瑞琿回應，保麗龍與泡棉屬於高熱值廢棄物，要跟低熱值搭配才能焚化，今年垃圾的熱值特別高，適逢前仁武與岡山焚化爐都在歲修，採用分批處理解決問題，上周邀集相關業者開會，達成初步共識。

廢棄物 焚化爐 陳麗娜

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