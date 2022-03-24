明華園步月火燒千禧公園演出 屏警呼籲善用停車空間

屏東縣政府慶祝六堆300年，與明華園總團合作，將在26日本周六晚間19時至21時，在屏東千禧公園，重現六堆客家義勇軍抵抗日軍首戰地點「步月樓」以及最後一戰「火燒庄」經典場景，演出「步月火燒」，3月25、26日在千禧公園人行道舉辦市集，恐吸引大量人潮車流湧入，警方提醒周邊交通管制措施。

屏東警分局指出，相關管制措，25、26日廣東路段從456巷至建豐路口的汽車停車格全時段禁止一般民眾使用；26日正式公演時，視現場人潮對廣東路456巷口至建豐路口進行車輛進出管制，以維護民眾安全。

警方提醒，周邊汽車停車場有屏東總圖停車場、自由路外停車場、明正國中停車場、陸興高中停車場、忠孝國小停車場、衛生局停車場等處，請開車的民眾妥善運用。

警方指出，舞台周邊設有焰火管制區，請民眾配合切勿擅闖，避免危險。活動會場請遵守相關防疫規範，全程戴口罩，在用餐區飲食及保持社交距離等。