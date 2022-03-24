高市20校通報災損460萬 鳳山忠孝國小鋼筋裸露裂縫增大

台灣昨天凌晨發生大地震、且餘震不斷。高雄市教育局統計，目前有20所學校通報災損，初估災損金額約460萬餘元，學生受教未受影響。其中以鳳山區忠孝國小最為嚴重，有多處天花板、地板裂縫變大，且鋼筋裸露嚴重、樓梯裂縫變更大，廁所窗戶破裂及地板隆起等災情，災損207萬元。

高雄市教育局請各校了解地震是否造成校園影響？各校回報，目前有20校通報災損，初估災損金額約460萬餘元。各校通報災損情形包括：地板隆起，廁所、樓梯及走廊天花板、梁柱、圍牆出現裂縫，磁磚剝落、管線破損及伸縮縫位移等。

高雄市鳳山區忠孝國小校長唐偉成表示，舊校舍部分有多處天花板、地板裂縫變大且鋼筋裸露嚴重、樓梯裂縫變更大，廁所窗戶破裂及地板隆起等災情，災損207萬元。