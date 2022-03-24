高市20校通報災損460萬 鳳山忠孝國小鋼筋裸露裂縫增大
台灣昨天凌晨發生大地震、且餘震不斷。高雄市教育局統計，目前有20所學校通報災損，初估災損金額約460萬餘元，學生受教未受影響。其中以鳳山區忠孝國小最為嚴重，有多處天花板、地板裂縫變大，且鋼筋裸露嚴重、樓梯裂縫變更大，廁所窗戶破裂及地板隆起等災情，災損207萬元。
高雄市教育局請各校了解地震是否造成校園影響？各校回報，目前有20校通報災損，初估災損金額約460萬餘元。各校通報災損情形包括：地板隆起，廁所、樓梯及走廊天花板、梁柱、圍牆出現裂縫，磁磚剝落、管線破損及伸縮縫位移等。
高雄市鳳山區忠孝國小校長唐偉成表示，舊校舍部分有多處天花板、地板裂縫變大且鋼筋裸露嚴重、樓梯裂縫變更大，廁所窗戶破裂及地板隆起等災情，災損207萬元。
教育局表示，已請各校應檢視校舍結構安全，確實掌握災損情形，於災損區域做好安全防護，並儘速完成復原工作，以維護師生安全。並將彙整各校提報災損金額，審查及會勘災損情形後，提報市府申請災害準備金，協助學校辦理災後復建事宜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言