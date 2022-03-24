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高市20校通報災損460萬 鳳山忠孝國小鋼筋裸露裂縫增大

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市鳳山區忠孝國小校舍因地震而受損。圖／忠孝國小提供
高雄市鳳山區忠孝國小校舍因地震而受損。圖／忠孝國小提供

台灣昨天凌晨發生大地震、且餘震不斷。高雄市教育局統計，目前有20所學校通報災損，初估災損金額約460萬餘元，學生受教未受影響。其中以鳳山區忠孝國小最為嚴重，有多處天花板、地板裂縫變大，且鋼筋裸露嚴重、樓梯裂縫變更大，廁所窗戶破裂及地板隆起等災情，災損207萬元。

高雄市教育局請各校了解地震是否造成校園影響？各校回報，目前有20校通報災損，初估災損金額約460萬餘元。各校通報災損情形包括：地板隆起，廁所、樓梯及走廊天花板、梁柱、圍牆出現裂縫，磁磚剝落、管線破損及伸縮縫位移等。

高雄市鳳山區忠孝國小校長唐偉成表示，舊校舍部分有多處天花板、地板裂縫變大且鋼筋裸露嚴重、樓梯裂縫變更大，廁所窗戶破裂及地板隆起等災情，災損207萬元。

教育局表示，已請各校應檢視校舍結構安全，確實掌握災損情形，於災損區域做好安全防護，並儘速完成復原工作，以維護師生安全。並將彙整各校提報災損金額，審查及會勘災損情形後，提報市府申請災害準備金，協助學校辦理災後復建事宜。

高雄市鳳山區忠孝國小校舍因地震而受損。圖／忠孝國小提供
高雄市鳳山區忠孝國小校舍因地震而受損。圖／忠孝國小提供

災損 教育局

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