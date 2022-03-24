高市鎮潭路坡度陡又彎 工務局降挖改善明早就能通車

高雄大寮區鎮潭路段因坡度大且為轉彎段，容易發生交通事故，高雄市工務局為此今年二月19日起在大寮、小港區交界處封路降挖坡峰高程，降埋管線，施工進度超前，原訂4月1日清晨6點才能開放通行，工程將提前至3月25日完工啟用。

鎮潭路在大寮、小港區交界處，道路縱坡較大且為轉彎段，平時車流量不大，市郊民眾車行速度快，常發生交通事故，經居民反映，市府成功爭取到中央輔助經費，除降挖減緩道路縱坡，也改建鄰側擋土牆和護坡等設施，並加強交通警示、設置減速標線，工程已施作完成。

高市工務局表示，大寮鎮潭路寬20公尺，通車後單向設2快車道、1慢車道。大寮區拷潭里長董鳳松表示，鄰近居民都望這處道路高程降低後，車行視線更清楚，通車後有更安全的行車環境。