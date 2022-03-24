快訊

將有第5款新冠疫苗 陳時中證實採購200萬劑Novavax

林秉樞博士班修學年限屆滿 政大：周五寄發退學通知書

高市鎮潭路坡度陡又彎 工務局降挖改善明早就能通車

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄大寮區鎮潭路坡度大且為轉彎段，容易發生交通事故，高市著手改善，將提前至明早通車。記者王昭月／翻攝
高雄大寮區鎮潭路坡度大且為轉彎段，容易發生交通事故，高市著手改善，將提前至明早通車。記者王昭月／翻攝

高雄大寮區鎮潭路段因坡度大且為轉彎段，容易發生交通事故，高雄市工務局為此今年二月19日起在大寮、小港區交界處封路降挖坡峰高程，降埋管線，施工進度超前，原訂4月1日清晨6點才能開放通行，工程將提前至3月25日完工啟用。

鎮潭路在大寮、小港區交界處，道路縱坡較大且為轉彎段，平時車流量不大，市郊民眾車行速度快，常發生交通事故，經居民反映，市府成功爭取到中央輔助經費，除降挖減緩道路縱坡，也改建鄰側擋土牆和護坡等設施，並加強交通警示、設置減速標線，工程已施作完成。

高市工務局表示，大寮鎮潭路寬20公尺，通車後單向設2快車道、1慢車道。大寮區拷潭里長董鳳松表示，鄰近居民都望這處道路高程降低後，車行視線更清楚，通車後有更安全的行車環境。

車道

延伸閱讀

地牛翻身台南超有感！安平大樓外牆磁磚剝落 幸未傷人

木棉花盛開美景後落花滿地 南市府加強清理

高雄塌陷工地是建築師局長設計？都發局：就任前已變更

高雄前金建案釀路塌陷遭停工開罰 鄰房暫無危險

相關新聞

高市20校通報災損460萬 鳳山忠孝國小鋼筋裸露裂縫增大

台灣昨天凌晨發生大地震、且餘震不斷。高雄市教育局統計，目前有20所學校通報災損，初估災損金額約460萬餘元，學生受教未受...

高市鎮潭路坡度陡又彎 工務局降挖改善明早就能通車

高雄大寮區鎮潭路段因坡度大且為轉彎段，容易發生交通事故，高雄市工務局為此今年二月19日起在大寮、小港區交界處封路降挖坡峰...

投資百億 三井LaLaport進駐鳳山

高市鳳山區迎來第一個百貨購物中心，市長陳其邁昨與台灣三井不動產公司董事長下町一郎與台糖董事長陳昭義出席「LaLaport...

金門交通券電子化 民怨難用

金門從2009年推出交通圖書券，每年全縣約1萬3千人申請，每人4千元，4月1日起將改電子化，直接存進縣民卡。民眾擔心卡是...

高市無號誌路口 試辦紅鋪面「停」

高市交通局統計，高雄路口交叉路口車禍平均每年約3900件，40％用路人不了解「停」、「慢」所代表的路權意義，借鏡日本，針...

不止一人！303停電疑害另名老翁喪命 陳其邁登門慰問

303停電事故造成家用制氧機無法運作，高雄市八旬吳姓老翁疑似因此喪命，昨日市議員邱于軒在高市議會揭發後引發外界重視，另名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。