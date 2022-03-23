推行多年的金門交通圖書券改電子化 民眾抱怨不好用
金門從98年開始推出獨步全國的交通圖書券，大概每年都有1萬3千人申請，嘉慧不少學子，為了方便民眾申請與使用，縣府將從4月1日起將紙本交通券改電子化，把錢直接存到縣民卡內，大部分的民眾都認為不好用，且卡在小孩身上，孩子可能會亂用或遺失。
金門縣府教育處表示，交通圖書券暨就學津貼從這學期起改採線上申請作業，主要是為了推動智慧校園，並利學生申請及後續廠商請款核銷，減少人工錯帳；此外存進縣民卡，也符合環保趨勢，著眼未來電子支付普及化預先布局。
教育處承辦人員透露，以往每逢要申請期間，教育處總會擠滿排隊等待申請的民眾，啟動電子化後，未來可以直接線上申請，免去家長舟車勞頓，讓民眾與商家更便利。最快在今年四月以後上線實施。補助額度仍為每人每年新台幣4千元，分上、下學期核撥，每次核撥新台幣2千元。
縣府原本是美意，但辦法一公布，不少家長都抱怨超難用的，李姓家長就說，以前交通券由家長保管，如果小孩要購買文具，在直接到店家付券購物，現在都存在縣民卡，小朋友因為要搭公車，都要隨時帶著，很容易遺失。
也有家長說，自己不太會使用手機，現在用縣民卡或手機支付，每使用一次都要重新登入，並輸入小孩子的身份證末4碼，無形當中，給家長帶來不少麻煩，他們說，縣府要推「無紙化」可以省別的，沒必要省這項。
王姓家長也反映，以前寒暑假都會帶孩子去台灣，使用交通券買機票很快就用完，現在因為疫情關係，都不出門，交通券若只能在特約商店買文具，根本用不完；他也質疑，以前交通券是紙本還可以到縣聯社買米、油等民生物品，但電子化之後，這些品項全都不能買，實在不好用。
金門縣教育處指出，這項利多，只要是縣內學生，統一由各校造冊送至教育處審核，無需自行註冊帳號；在金就讀國小一年級以上將整合縣民卡(學生卡)，學生可以縣民卡為載具，透過刷取縣民卡上之條碼進行消費。
至於就讀幼兒園的，因為還沒有縣民卡，仍發放紙本交通圖書券；另外縣籍旅台學生，可自行上縣府交通圖書券暨就學津貼及獎學金整合線上申請系統註冊申請，學生可使用手機電子QR CODE消費亦可將交通圖書券列印為紙本券。
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