推行多年的金門交通圖書券改電子化 民眾抱怨不好用

金門從98年開始推出獨步全國的交通圖書券，大概每年都有1萬3千人申請，嘉慧不少學子，為了方便民眾申請與使用，縣府將從4月1日起將紙本交通券改電子化，把錢直接存到縣民卡內，大部分的民眾都認為不好用，且卡在小孩身上，孩子可能會亂用或遺失。

金門縣府教育處表示，交通圖書券暨就學津貼從這學期起改採線上申請作業，主要是為了推動智慧校園，並利學生申請及後續廠商請款核銷，減少人工錯帳；此外存進縣民卡，也符合環保趨勢，著眼未來電子支付普及化預先布局。

教育處承辦人員透露，以往每逢要申請期間，教育處總會擠滿排隊等待申請的民眾，啟動電子化後，未來可以直接線上申請，免去家長舟車勞頓，讓民眾與商家更便利。最快在今年四月以後上線實施。補助額度仍為每人每年新台幣4千元，分上、下學期核撥，每次核撥新台幣2千元。

縣府原本是美意，但辦法一公布，不少家長都抱怨超難用的，李姓家長就說，以前交通券由家長保管，如果小孩要購買文具，在直接到店家付券購物，現在都存在縣民卡，小朋友因為要搭公車，都要隨時帶著，很容易遺失。

也有家長說，自己不太會使用手機，現在用縣民卡或手機支付，每使用一次都要重新登入，並輸入小孩子的身份證末4碼，無形當中，給家長帶來不少麻煩，他們說，縣府要推「無紙化」可以省別的，沒必要省這項。

王姓家長也反映，以前寒暑假都會帶孩子去台灣，使用交通券買機票很快就用完，現在因為疫情關係，都不出門，交通券若只能在特約商店買文具，根本用不完；他也質疑，以前交通券是紙本還可以到縣聯社買米、油等民生物品，但電子化之後，這些品項全都不能買，實在不好用。

金門縣教育處指出，這項利多，只要是縣內學生，統一由各校造冊送至教育處審核，無需自行註冊帳號；在金就讀國小一年級以上將整合縣民卡(學生卡)，學生可以縣民卡為載具，透過刷取縣民卡上之條碼進行消費。