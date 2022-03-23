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不止一人！303停電疑害另名老翁喪命 陳其邁登門慰問

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
市長陳其邁（左二）與社會局長謝琍琍（右一）親赴常姓長輩住家慰問家屬。圖／高市社會局提供
市長陳其邁（左二）與社會局長謝琍琍（右一）親赴常姓長輩住家慰問家屬。圖／高市社會局提供

303停電事故造成家用制氧機無法運作，高雄市八旬吳姓老翁疑似因此喪命，昨日市議員邱于軒在高市議會揭發後引發外界重視，另名常姓老翁的家屬今日也聯繫市府法制局，家屬質疑死因，也要透過市府討公道。高雄市長陳其邁今天接連慰問兩位長輩家屬，強調目前先保全證據，將聘請專業律師協助民眾處理求償事宜。

中風臥病在床的吳姓80歲老翁停電當天疑因停電因素死亡，多次聯繫台電未獲具體回應，昨天透過議員邱于軒發表陳情書。另名94歲常姓老翁有類似情況，家屬向市府陳情說，老翁出院十幾天，返家後使用制氧機，不料停電當天機器無法運作，疑似血氧濃度不足導致老翁情緒躁動不安，復電後家人幫他把呼吸器重戴回去，不久後家人卻發現老翁失去呼吸心跳，通報119急救無效。

今天市長陳其邁分赴兩名長輩住家致哀，家人擔心兩人已辦完告別式，除戶後恐影響後續相關事件處理。陳其邁安慰家屬「不用擔心」，當場責成法制局積極協助處理，並說目前處理重點先保全證據，市府會聘請專業律師協助民眾求償事宜，律師費用由市府負擔，也承諾務必讓這件事情調查清楚。

社會局指出，過世的兩位長輩分別是80歲與94歲，皆育有3名子女，平日與配偶同住。

市長陳其邁（左二）親赴吳姓長輩住家慰問家屬。圖／高市社會局提供
市長陳其邁（左二）親赴吳姓長輩住家慰問家屬。圖／高市社會局提供

停電 陳其邁 303大停電 高雄市

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