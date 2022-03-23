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衛福部調高護理夜班費 澎湖勞工代表：有人拿不到一毛

聯合報 / 記者林保光／即時報導
衛福部澎湖老人之家勞方發起連署，要求衛福部比照公立醫院，調高所屬社福機構的夜班費。圖／擷自Google maps
衛福部澎湖老人之家勞方發起連署，要求衛福部比照公立醫院，調高所屬社福機構的夜班費。圖／擷自Google maps

衛生福利部因疫情期間照護工作人員堅守第一線，夜以繼日輪班工作，1月底公布調高護理（助產）人員夜班費，公立醫院調漲達20％，但衛福部澎湖老人之家勞工代表發現，衛福部所屬社福機構夜班費調幅小，同須輪夜班的照護員沒夜班費可領，行文要求衛福部，比照公立醫院給予調整後的最高夜班費。

澎湖老人之家的工作人員除了護理員以外，還有近30名照顧服務員、生活輔導員、社工及保育員。在這次夜班費調整後，護理員的夜班費僅三班制固定制小夜班調高40元、非固定制小夜班調高60元、二班制夜班調高75元，其餘大夜班並沒調整夜班費。

澎湖老人之家勞方代表呂衍坡表示，澎湖老人之家同是衛福部社福機構，在疫情間同得站在第一線照顧老人及青少年，也受疫情影響，須準備所有感染控制措施，清潔消毒工作也比以往繁重，但是，照顧服務員等輪夜班人員，卻數十年來沒夜班費可領，就連護理員的夜班費調幅，也遠不如公立醫院。

呂衍坡說，衛福部對所屬社福機構，雖部分調高夜班費，卻只是公立醫院的調幅下限；比如二班制夜班，公立醫院支付夜班費825元到1560元，修正後，衛福部所屬社福機構只可領最低的825元；公立醫院三班制固定制小夜班可領440元到840元、非固定制可領360元到600元，可是衛福部所屬社福機構也只能領最低的440元或360元，相當不公平。

澎湖老人之家勞方發起連署，認為夜班費是「健康減損的對價」，尤其照服員直接接觸照顧者身體的高風險職類，希望衛福部基於公平原則，以及職業不分貴賤，勞動、健康等價的理念，將社福機構所有從事輪班的員工，全納入夜班費給付範圍，並比照公立醫院將夜班費金額調整至上限。

衛福部澎湖老人之家勞方認為照服員直接接觸照顧者身體，是高風險職類，發起連署，要求衛福部調高夜班費。圖／擷自衛福部澎湖老人之家臉書
衛福部澎湖老人之家勞方認為照服員直接接觸照顧者身體，是高風險職類，發起連署，要求衛福部調高夜班費。圖／擷自衛福部澎湖老人之家臉書

衛福部 澎湖

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