金門推捐發票換樹苗活動 吸引民眾大排長龍

3月是「植樹月」，金門縣林務所今年再與五鄉鎮公所合辦「捐發票換樹苗活動」，民眾只要集滿3張發票，即可兌換1株樹苗，金湖鎮公所旁今天下午就出現許多民眾排隊等領樹苗，金湖鎮長陳文顧也到場協助發放樹苗給民眾，感謝民眾支持捐發票做公益活動。

陳文顧表示，這次活動很受民眾歡迎，許多民眾都拿著發票前來兌換樹苗，共送出300株桂花、300株月橘、300株田代氏石斑木、300株酒瓶蘭；民眾只要憑111年1-3月未開奬發票，3張發票兌換苗木1株， 每人最多可換4株， 4種品項各限領1株 ，送完為止；現場也由華山基金會、金湖鎮公所同仁協助收取發票。