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金門推捐發票換樹苗活動 吸引民眾大排長龍

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金湖鎮長陳文顧親自發放樹苗給民眾，民眾超開心。圖／金湖鎮公所提供
金湖鎮長陳文顧親自發放樹苗給民眾，民眾超開心。圖／金湖鎮公所提供

3月是「植樹月」，金門縣林務所今年再與五鄉鎮公所合辦「捐發票換樹苗活動」，民眾只要集滿3張發票，即可兌換1株樹苗，金湖鎮公所旁今天下午就出現許多民眾排隊等領樹苗，金湖鎮長陳文顧也到場協助發放樹苗給民眾，感謝民眾支持捐發票做公益活動。

陳文顧表示，這次活動很受民眾歡迎，許多民眾都拿著發票前來兌換樹苗，共送出300株桂花、300株月橘、300株田代氏石斑木、300株酒瓶蘭；民眾只要憑111年1-3月未開奬發票，3張發票兌換苗木1株， 每人最多可換4株， 4種品項各限領1株 ，送完為止；現場也由華山基金會、金湖鎮公所同仁協助收取發票。

陳文顧也說，感謝縣府的支持以及林務所長鐘立偉的用心，3月12日為年度植樹節，為配合3月份植樹月系列活動，舉辦植樹月捐發票贈樹苗活動，林務所提供苗木至各鄉鎮公所，讓民眾以發票換樹苗方式，推廣居家植樹綠美化，所得發票將全數捐贈給公益團體華山基金會，作為扶助金門弱勢長者使用。活動除了苗木供民眾換取，金門縣環保局也提供自製的廚餘堆肥領取，可增加種植時土壤的肥力。

金門縣林務所今年再與五鄉鎮公所合辦「捐發票換樹苗活動」，吸引民眾大排長龍。圖／金湖鎮公所提供
金門縣林務所今年再與五鄉鎮公所合辦「捐發票換樹苗活動」，吸引民眾大排長龍。圖／金湖鎮公所提供
金門縣林務所今年再與五鄉鎮公所合辦「捐發票換樹苗活動」，吸引不少民眾到場排隊索取。圖／金湖鎮公所提供
金門縣林務所今年再與五鄉鎮公所合辦「捐發票換樹苗活動」，吸引不少民眾到場排隊索取。圖／金湖鎮公所提供
金湖鎮長陳文顧親自發放樹苗給民眾，民眾反應熱烈。圖／金湖鎮公所提供
金湖鎮長陳文顧親自發放樹苗給民眾，民眾反應熱烈。圖／金湖鎮公所提供

發票 金門 華山基金會

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