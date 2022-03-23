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高雄第3高大樓2026年將完工 將有超大型水族館、滑冰場

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
「高市鼓山區捷運凹子底站旁商業區開發案」今天舉辦動土典禮，高雄市長陳其邁（左）、富邦金控董事長蔡明興（左二）、富邦人壽副董事長林福星（右二）和副市長林欽榮出席。記者林巧璉／攝影
「高市鼓山區捷運凹子底站旁商業區開發案」今天舉辦動土典禮，高雄市長陳其邁（左）、富邦金控董事長蔡明興（左二）、富邦人壽副董事長林福星（右二）和副市長林欽榮出席。記者林巧璉／攝影

高雄地標再添一處，舊龍華國小基地商業區開發案今舉辦動土典禮，高雄市陳其邁、副市長林欽榮和開發單位富邦金控董事長蔡明興等人出席。基地鄰近捷運凹子底站，富邦人壽將在3.85公頃土地上，蓋地上48層樓、地下6層樓複合型商辦大樓。將結合商場、旅館、健身中心、滑冰場、水族館、辦公和物流等空間，預計2026年完工。屆時將成為高雄第三高大樓，僅次於85大樓和遠雄THE ONE。

蔡明興致詞表示，富邦在2018年標得此地，最近高雄產業轉型、重大建設等相當活躍，不少人稱讚富邦很有眼光，在多年前就投資高雄。蔡明興也曝當時的心情「十分猶豫」，也因為不容易當時只有富邦投標。因3.85公頃的基地需花費龐大的建築成本，以目前物價高漲狀況，需投資近400億元。蔡明興也說，完工後預計將富邦後勤中心部分移至高雄，讓北漂的高雄人能夠回家，就近照顧家人，也增加高雄的就業機會。

高雄市長陳其邁說，謝謝富邦一路挺高雄，不只是投資高雄，過去在疫情嚴重時，陳其邁想幫高市醫護人員投保疫苗險，「我當時打了通電話給蔡董事長，本來只是想問能不能算便宜一點，沒想到董事長直接說保費他來處理就好。」陳其邁也指出，在富邦商辦大樓還沒蓋好前，輕軌在今年底就會通車至C24站愛河之心，更承諾在商辦興建過程中將會專人協助相關流程。

商辦內將有南台灣首座符合國際標準滑冰場，約7千坪；及3000坪水族館，屆時此處將成為高雄新地標。基地位於博愛二路和神農路口，過去是龍華國小校址，在國小遷校至新址後，高市府為活化公有地，在2017年辦理「高市鼓山區捷運凹子底站旁商業區開發案」70年地上權公開招標，2018年富邦人壽以78億780萬元得標。

財政局表示，開發案預計可創造6千個就業機會，增加房屋稅、營業稅和營所稅等稅收，民間投資金額達375萬元。土地管理機關高雄市政府及財政部國有財產署可取得開發權利金78億780萬元及70年租金收入21億元，有效挹注建設財源。

「高市鼓山區捷運凹子底站旁商業區開發案」今天舉辦動土典禮。記者林巧璉／攝影
「高市鼓山區捷運凹子底站旁商業區開發案」今天舉辦動土典禮。記者林巧璉／攝影
「高市鼓山區捷運凹子底站旁商業區開發案」今天舉辦動土典禮。記者林巧璉／攝影
「高市鼓山區捷運凹子底站旁商業區開發案」今天舉辦動土典禮。記者林巧璉／攝影
高捷凹子底站旁富邦人壽複合型商辦大樓模擬圖。圖／富邦人壽提供
高捷凹子底站旁富邦人壽複合型商辦大樓模擬圖。圖／富邦人壽提供

陳其邁 高雄市 捷運 林欽榮

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