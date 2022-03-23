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1人服務1774人！高市議員爭取補足消防人力與多開缺
高雄市多位議員關心消防人力不足問題。議員蔡武宏指出，高雄市1人服務1774人，服務人口比是六都最高，相較於台北市的1人服務1394人，人力明顯不足，盼消防局爭取員額快點補滿人力。此外，議員黃明太與李順進則替外縣市工作的高雄子弟發聲，要求高市消防局多開一些缺額讓流浪在外的消防員返鄉服務。
高市議會今天是警消衛環部門業務報告暨質詢。議員蔡武宏指出，根據去年底全台消防機關人力概況來看，服務人口比分別為台北市1：1394、新北市1：1662、桃園市1：1420、台中市1：1670、台南市1：1629，高雄市1：1774，消防局應多爭取員額，快點補滿人力。
黃明太說，高雄市消防局開缺太少，許多高雄子弟無法在高雄就近照顧年邁父母，每年平均超過50人向他陳情，他內心非常不捨，希望趕快讓他們回來高雄工作。李順進說，歷任市長都對北漂青年有很多承諾與宣示，但外縣市消防員返鄉服務不易，消防勤務與救災愈來愈繁重與複雜，應多爭取有經驗人員回高雄服務。
消防局代理局長王志平表示，高雄市目前的消防人力為1550人，消防局雙管齊下爭取員額，今年可增補新生30人、明年補47人，人數是近年最多，盼逐年補足人力。
王志平說，統調部分，目前局內人員多數設籍高雄市，每年請調去外縣市幾乎是零，反之外縣市要調回高雄的人多如過江之鯽，去年沒有名額所以未辦，今年已經爭取，消防局一定會辦統調，也會多爭取名額，讓在外子弟兵多點機會回高雄服務。
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