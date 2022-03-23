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三井LaLaport進駐高雄鳳山 預計2026年開幕

中央社 / 高雄23日電

台糖公司與三井集團今天在高市府簽約，宣布投資100億元在鳳山規劃全台第3個「LaLaport購物中心」，占地面積6萬坪，結合娛樂、百貨、休閒等功能，預計2026年完工開幕。

高雄市政府上午舉行三井集團與台糖公司「LaLaport購物中心」簽約儀式，在市長陳其邁見證下，由台灣三井不動產董事長下町一朗和台糖董事長陳昭義完成簽約。

三井去年12月標下台糖鳳山國泰重劃區地上權土地，預計投入新台幣100億元，打造在台第3個「LaLaport購物中心」。LaLaport與三井OUTLET型態略有不同，主打「全客層一日所需」，包括購物、餐飲、娛樂一站式體驗。

下町一朗致詞表示，LaLaport是三井旗下購物中心品牌，在日本有17座。Lalaport與高樓層百貨不同，設計為樓層數低、空間寬廣，並引進購物、餐飲、娛樂等，能讓三代同堂家庭開心逛一整天。

陳昭義致詞表示，國泰重劃區緊鄰衛武營國家藝術文化中心、高捷鳳山西站，離高速公路交流道也近，未來高捷黃線也會經過，交通條件非常好，這也是三井評估後選中這個地方的重要原因，相信未來LaLaport開幕後，會為鳳山大大加分。

陳其邁則說，過去鳳山連一座百貨公司都沒有，現在引進大型多功能購物休閒中心，相信會進一步帶動鳳山地區發展，感謝三井看好高雄、投資鳳山。

台糖位於衛武營國家藝術文化中心旁國泰重劃區土地去年底招商，由三井以年保證經營權利金3715萬元得標，另每年租金約7680萬元。市府經發局表示，三井將興建約6萬坪的「LaLaport購物中心」，預計2026年完工開幕。

重劃區 高捷

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