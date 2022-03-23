高雄機車騎乘人行道 議員也難守法 盼漸進式改善

波蘭駐台記者PO文抱怨高雄機車橫行人行道，高雄市近日加強取締違規，3月10日至11日短短兩天開罰1470件。高市議會黃文志指出，全高雄有205萬輛機車、停車位僅11萬多格，連他自己也是騎上人行道尋覓停車位，在多樣化人行道採用一致取締標準會有爭議，建議警察局與交通局合作，採用漸進性做法解決問題。

高市議會今天是警消衛環部門業務報告暨質詢。議員黃文志指出，高雄天氣很熱，即使要搭捷運也是騎機車去捷運站，不太可能騎單車出門，以世運大道來說，兩側行道寬敞，但中間又有道路，騎士難判斷可否騎進去。另以新興分局為例，前方是寬敞人行道，警車也停在上面，若法規要求騎試牽車行進人行道，車上人員豈不是要下來推警車。

黃文志說，機車族常為找停車位騎上人行道，面對多樣化的人行道樣態，如何制定一致取締標準，是否需要思考因地制宜的措施，還要讓民眾正確認知哪些路段可騎行通道，哪些是屬於人行道範圍；若在超過1.5公尺寬度的人行道，可思考在機車格旁邊畫虛線讓行人與車子有所區隔，採用漸進性方式改善問題，不然會引起很大民怨。

另位議員陳玫娟也接獲許多陳情，建議市府取締機車騎乘人行道的取締政策能有緩衝勸導期。