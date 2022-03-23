民團不滿大社工業區降編拖延 陳其邁：盼內政部速審

高市府3年前通過大社石化工業區變更為乙種工業區，並送內政部審議，但至今未完成審查，環團今到市府陳情，籲加速推動。陳其邁說，市府促石化業轉型立場不變，盼內政部盡速審定。

地球公民基金會、大社環境守護聯盟今天到高市府前陳情，指高市府都委會通過大社石化工業區變更為乙種工業區，但送到內政部營建署都委會後，至今被拖了3年尚未完成審查，呼籲市長應積極向中央爭取。

大社環境守護聯盟召集人吳忠穎說，民國108年3月，高市府已作成將大社工業區降為乙種工業區的決議，後續遭到內政部以各種理由不斷退回再審，一再拖延至今，希望中央政府尊重高市府決議。

地球公民基金會副執行長王敏玲也呼籲內政部尊重高市府，並盼市府也要積極作為，不能坐視中央拖延。

高雄科大海洋環境工程系主任沈建全說，早在82年經濟部就承諾大社石化工業區要與中油五輕廠遷廠計畫一併遷移，中油後勁廠已於104年關廠，台積電即將進駐，而大社石化工業區降為乙種工業區卻仍停留在半空中。

對此，陳其邁今天出席三井與台糖「LaLaport購物中心」簽約儀式時，接受媒體聯訪表示，市府不只一次呼籲內政部應盡速審定大社降編為乙種工業區，這是過去政府承諾，且石化業加速轉型也至關重要。

陳其邁說，相關配套措施一定會配合中央做好，也希望內政部能盡速審定將大社工業區降編為乙種工業區，這是市府一貫立場，也是承諾。

高雄市政府也發布新聞稿指出，變更為乙種工業區的立場不會改變，會再促請內政部加速審議，並請經濟部積極協助廠商、輔導產業轉型與升級。