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創軌道業紀錄 高捷司機員進階訓練課程獲iCAP認證

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高捷每年自主舉辦「車務中心技能競賽」，透過技能競賽的概念確保維修技術精進。圖／高捷公司提供
高捷每年自主舉辦「車務中心技能競賽」，透過技能競賽的概念確保維修技術精進。圖／高捷公司提供

高雄捷運公司通過「司機員進階訓練課程」職能導向課程品質認證（簡稱iCAP），成為第一個台灣軌道業者通過國家品質審查認證課程。高捷表示， 捷運發車程序繁雜，且駕駛設備的操作相對困難，為確保乘客安全，所有司機員都經過123小時課程訓練和檢定，通過才能上線開車。

高捷指出，每位司機員執行載運大量旅客任務，手中需要維持電聯車行車運轉安全，尤其在緊急狀況時更需維護旅客安全。所有行車人員都要通過檢定資格才能上線開車，從列車結構講解，到駕駛室操作與專業術語練習，落實工作崗位訓練等行車壓力與設備操作，保障旅客安全及營運效率。

職能導向課程品質認證可將訓練過程標準化，往後可依照相同的教學模式和程序，維持教育訓練品質、強化專業職能。除可滿足目前職位的工作需求外，更可落實專業訓練傳承及知識管理，作為未來人才培育的依據。高捷也說，高捷每年自主舉辦「車務中心技能競賽」，透過技能競賽的概念，讓維修各介面的技術程度更深入、穩固。以「努力工作、快樂生活、安全、安全、安全」為原則，藉由競賽讓司機員訓練以確實與安全為主。

高捷公司繼109年獲得「國家人才發展獎」，同年第三度獲得TTQS金牌，今年再度通過「司機員進階訓練課程」職能導向課程品質認證。高捷公司表示，這也代表高捷訓練品質和人才培育的成效受到肯定，「期待藉由高標準的訓練，培育卓越人才，持續提供旅客優質的捷運服務。」

高雄捷運公司通過「司機員進階訓練課程」職能導向課程品質認證（簡稱iCAP），成為第一個台灣軌道業者通過國家品質審查認證課程。圖／高捷公司提供
高雄捷運公司通過「司機員進階訓練課程」職能導向課程品質認證（簡稱iCAP），成為第一個台灣軌道業者通過國家品質審查認證課程。圖／高捷公司提供

高捷 捷運

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