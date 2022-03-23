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高雄鳳山迎來第一個購物中心 三井Lalaport2026年開幕

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
三井Lalaport進軍高雄鳳山，今天在高雄市政府完成簽約儀式。圖／高市經發局提供
三井Lalaport進軍高雄鳳山，今天在高雄市政府完成簽約儀式。圖／高市經發局提供

高雄市鳳山區將迎來第一個百貨購物中心，三井Lalaport購物中心去年底確定進軍高雄鳳山，成為全台第三個有Lalaport的城市。今天高市長陳其邁、台灣三井不動產董事長下町一朗和台糖董事長陳昭義等人在高市府完成簽約儀式，預計2026年完工。

三井Lalaport是結合娛樂、餐飲、百貨等休閒多功能的購物中心，陳其邁聯訪時表示，鳳山Lalaport可能全台面積最大的，除了位於衛武營，就在未來捷運的橘線跟黃線的交會，加上鄰近高速公路，便捷的交通不只可滿足南部民眾，更可吸引大量觀光人潮。鳳山的中城計畫也是以文創產業結合觀光、休閒、藝術、文化的大型開發計畫。

下町一朗用標準的中文致詞指出，2016年起從桃園三井outlet就開始深耕台灣，Lalaport有別於高樓層百貨公司，藉由低樓成、寬廣空間讓顧客有舒適的購物體驗，將引入日系、嶄新品牌，與原有的台灣百貨公司做出區隔。

陳昭義說，高雄近日建設多，加上這塊基地的交通、發展條件好，都是高雄雀屏中選的關鍵。因三井需要大面積的基地，市府也協助將建蔽率從50%提升至70%。與三井的簽約是土地租賃和地上權合約。

立委林智傑指出，今天參加簽約儀式有滿滿感動，因過去這塊土地已閒置10多年，原本台糖還要再提起訴訟，後來採取仲裁，所幸最後有完美的結果。未來鳳山也會有百年願景，跨過地下連通道，和衛武營國家藝術文化中心、衛武營森林公園緊密連接，這是正確、有潛力的投資。

去年底三井集團通過評選標得台糖4.3公頃土地，將耗資100億打造占地6萬坪空間新型購物中心，基地位於鳳山區國泰路與自由路口，鄰近捷運鳳山西站、衛武營站。Lalaport強調一站式體驗，可滿足全家大小的一日所需。

三井Lalaport進軍高雄鳳山，今天台糖董事長陳昭義（左）、高市長陳其邁（中）、台灣三井不動產董事長下町一朗在高雄市政府完成簽約儀式。記者林巧璉／攝影
三井Lalaport進軍高雄鳳山，今天台糖董事長陳昭義（左）、高市長陳其邁（中）、台灣三井不動產董事長下町一朗在高雄市政府完成簽約儀式。記者林巧璉／攝影
三井Lalaport進軍高雄鳳山，今天在高雄市政府完成簽約儀式。記者林巧璉／攝影
三井Lalaport進軍高雄鳳山，今天在高雄市政府完成簽約儀式。記者林巧璉／攝影

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