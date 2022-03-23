快訊

肢體語言教練曝普亭「腦子很有事」 出兵烏克蘭不意外

老年醫學人才荒 台大將設老年所 與成大搶才

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一年多調動34位清潔隊長 高市綠營議員質疑處罰誰？

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員陳慧文昨天下午在市議會質疑環保局對於清潔隊長的調動過於頻繁，不利相關業務推動，今早再度透過臉書批評。記者徐白櫻／翻攝
高市議員陳慧文昨天下午在市議會質疑環保局對於清潔隊長的調動過於頻繁，不利相關業務推動，今早再度透過臉書批評。記者徐白櫻／翻攝

高雄市環保局去年底招考清潔隊員，爆發考試不公爭議，藍綠議員都有意見。民進黨市議員陳慧文指出，環保局長張瑞琿上任一年多，總共調整34位隊長，人事調動過於頻繁，有人一口氣被調至距離2小時車程的行政區，職務調動應該合理且符合人性。

環保局張瑞琿說，依據職務需求調配工作，這些人非同一時間大規模調動，也有人是自願調動。

陳慧文接獲陳情，某位清潔隊長當日傍晚被告知要調動，隔日必須報到，家有老小要照顧，連房子都來不及租，只好每日單程通勤2小時，這種調動不合理。

陳說，進一步追查發現，陳其邁市長上任1年7個月，環保局共調整34位隊長，有隊長任職3個月又5天被調走，或者4個月17天、5個月10天、6個月17天遭調職，如此頻繁的調動人事導致基層哀聲一片、人心惶惶，不知何時會被調動，人事調動應合理且符合人性。

張瑞琿表示，隊長的領導能力很重要，跟地方民眾相處情況也要考量進去，環保局依據職務需求調配工作，這些人非同一時間大規模調動，而且被調動者不全然是非自願，也些人在同一地方待久了想調動，也有人跟數十名里長處不好，這樣不調不行；也有自願調動的隊長就近照顧長輩，家人專程致謝。

民進黨 陳其邁

延伸閱讀

借鏡日本 高市無號誌路口試辦紅鋪面+停字

農地違章工廠納管申報截止 高市共受理4412家

高市青年創業補助受理申請 助20至45歲青年頭家開店

中油高煉廠整治設備劣 工務局：試運轉無虞

相關新聞

創軌道業紀錄 高捷司機員進階訓練課程獲iCAP認證

高雄捷運公司通過「司機員進階訓練課程」職能導向課程品質認證（簡稱iCAP），成為第一個台灣軌道業者通過國家品質審查認證課...

高雄鳳山迎來第一個購物中心 三井Lalaport2026年開幕

高雄市鳳山區將迎來第一個百貨購物中心，三井Lalaport購物中心去年底確定進軍高雄鳳山，成為全台第三個有Lalapor...

一年多調動34位清潔隊長 高市綠營議員質疑處罰誰？

高雄市環保局去年底招考清潔隊員，爆發考試不公爭議，藍綠議員都有意見。民進黨市議員陳慧文指出，環保局長張瑞琿上任一年多，總...

影／大社降乙編案一拖3年！環團抗議中央地方互踢皮球

地球公民基金會與大社環境守護聯盟，今天到四維行政中心抗議「大社降乙編一拖3年」，批108年3月高市府都委會通過大社石化工...

花蓮凌晨規模6.6強震 陳其邁：高雄一切平安

今天凌晨花蓮規模6.6地震，全台各地有感，高雄最大震度4級，不少民眾半夜驚醒。高雄市長陳其邁也在第一時間就在臉書發文指出...

屏縣救護車加裝12導程心電圖 搶救心肌梗塞患者再建功

能快速檢查出心肌梗塞等心臟疾病的12導程心電圖，屏東縣消防局2019年5月起配置各消防分隊救護車後，屢屢建功；南州消防分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。