一年多調動34位清潔隊長 高市綠營議員質疑處罰誰？

高雄市環保局去年底招考清潔隊員，爆發考試不公爭議，藍綠議員都有意見。民進黨市議員陳慧文指出，環保局長張瑞琿上任一年多，總共調整34位隊長，人事調動過於頻繁，有人一口氣被調至距離2小時車程的行政區，職務調動應該合理且符合人性。

環保局張瑞琿說，依據職務需求調配工作，這些人非同一時間大規模調動，也有人是自願調動。

陳慧文接獲陳情，某位清潔隊長當日傍晚被告知要調動，隔日必須報到，家有老小要照顧，連房子都來不及租，只好每日單程通勤2小時，這種調動不合理。

陳說，進一步追查發現，陳其邁市長上任1年7個月，環保局共調整34位隊長，有隊長任職3個月又5天被調走，或者4個月17天、5個月10天、6個月17天遭調職，如此頻繁的調動人事導致基層哀聲一片、人心惶惶，不知何時會被調動，人事調動應合理且符合人性。

張瑞琿表示，隊長的領導能力很重要，跟地方民眾相處情況也要考量進去，環保局依據職務需求調配工作，這些人非同一時間大規模調動，而且被調動者不全然是非自願，也些人在同一地方待久了想調動，也有人跟數十名里長處不好，這樣不調不行；也有自願調動的隊長就近照顧長輩，家人專程致謝。