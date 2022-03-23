影／大社降乙編案一拖3年！環團抗議中央地方互踢皮球

地球公民基金會與大社環境守護聯盟，今天到四維行政中心抗議「大社降乙編一拖3年」，批108年3月高市府都委會通過大社石化工業區變更為乙種工業區，3年後內政部營建署竟尚未完成審查。市長陳其邁呼籲內政部盡速審訂將大社工業區降乙編，加速石化業轉型至關重要。

地球公民基金會執行長李根政表示，此案為台灣省政府都市計畫委員會於1998年審議結果，「變更大社都市計畫（第三次通盤檢討）書」公文明定「特種工業區內之廠商應於民國107年以前完成遷廠，並由縣政府依法定程序變更為乙種工業區」。高雄市政府都委會108年同意降編為汙染較低的乙種工業區，全案送內政部營建署都委會審查，拖了3年都沒有做成決議，政府效率慢的驚人。記者會一是抗議中央政府漠視此案，二請市長不要沉默，為市民發聲。

市議員吳益政、張勝富與林于凱也來聲援環團。大社環境守護聯盟召集人吳忠穎表示，大社居民等了20幾年年，降編案又在地方與中央政府互踢皮球中的把戲間虛晃了3年。反觀台積電落腳高雄，從去年11月到現在就完成都計土地變更程序，難道市民健康與環境正義擺在經濟發展前就這麼不堪嗎？

地球公民基金會副執行長王敏玲說，高雄縣市在2010年合併前所做的最後一次通盤檢討，就載明「大社將以發展成為大高雄都會區的門戶及綠色廊道為主要目標」，地方制度法規定地竹自治團體處理自治事項，中央僅有合法性的審查權，大社降乙編案中央應尊重地方政府。

高雄科大海洋環境工程系主任沈建全表示，經濟部與工業局須為此負最大責任，一拖3年連初審會議也開不完，不顧程序正義與曲解行政程序，違背當初市府承諾，是上下交相賊。

租屋在大社的樹德科大學生陳明義說，高雄空氣本來就不好，在大社基本上是雙倍差。他與同學們以「憤怒」的妝容，來表達年輕人對高雄環境的不滿，希望政府重視。

陳其邁表示，已不只一次呼籲內政部盡速審訂，將大社工業區降編為乙種工業區，一方面是政府過去承諾，二方面加速石化業轉型至關重要，市府會做好中央政府相關配套措施。這是市府一貫的力場，也是我們堅持的。