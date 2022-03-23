花蓮凌晨規模6.6強震 陳其邁：高雄一切平安

今天凌晨花蓮規模6.6地震，全台各地有感，高雄最大震度4級，不少民眾半夜驚醒。高雄市長陳其邁也在第一時間就在臉書發文指出，高市未傳出災情，請市民朋友注意安全。陳其邁今早說，地震大概發生在凌晨1點41分左右，當下馬上從消防局、警察局掌握災情，尤其是山區的狀況，所幸都平安。

陳其邁指出，地震當下都有跟當地區長了解整個災情，尤其是山區的狀況，所幸平安。「市長就是要隨時待命，所以第一時間我們都有掌握狀況」，消防局也沒有進線災損通報。陳其邁也特別提醒，市民仍要注意地震避難和相關預防措施。

菱傳媒今公布陳其邁施政滿意度，根據調查滿意度為61.74%，其中女性滿意度逼近7成，媒體指是「暖男市長」形象所致。陳其邁表示，當市長真的是甜蜜的負擔，「對大大小小事情都要很努力勇往直前」，一定會盡好自己的本分，努力拚市政，這也是市民的期待。