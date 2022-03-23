借鏡日本 高市無號誌路口試辦紅鋪面+停字

為提升無號誌化路口交通安全 交通局試辦設置路口減速區 宣導幹支道「停」「慢」路權引導用路人減速慢行

根據高市交通局統計，高雄每年路口交岔撞每年約3900件，占所有事故9％。有40％用路人不清楚路口標示「停」「慢」所代表路權的意義，顯示極多數用路人不會停車再開或減速慢行。

為降低鄰里巷弄路口交通事故，交通局借鏡日本，針對六米以下巷道且易生事故的非號誌化路口。在巷弄支道試辦紅色鋪面加上「停」字，巷弄主幹道畫設楔型標線，期能達到警示效果。達到用路人減速慢行，安全通過路口。

交通局在前鎮區桂林街112巷與三多二路357巷口試辦，該處地因鄰近三和市場及光華夜市，且多數為機慢車用路人，但常因在路口未減速慢行或停車再開致事故頻傳。三多二路357巷為主幹道，畫設楔型標線，利用視覺效果引導幹道用路人減速慢行；桂林街112巷為支道，透過鋪設紅色標線，配合設置停止線及停字標線，讓支道用路人確實遵循停車再開。

當地陳姓民眾表示，新畫設的標線讓路過的民眾眼睛為一亮，車速慢多了，以前常會聽到碰撞聲，自從有了新的標線後，大家不知不覺都會放慢車速，安全多了。也有網友說，紅鋪面會達到減速效果，「因大家會覺得可能行經時會打滑」。