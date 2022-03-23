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農地違章工廠納管申報截止 高市共受理4412家

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市經發局人員實地訪查輔導螺絲工廠，直至截止日共收到4412家業者納管申請。圖／高市經發局提供
高雄市經發局人員實地訪查輔導螺絲工廠，直至截止日共收到4412家業者納管申請。圖／高市經發局提供

全台農地違章工廠納管申請本月21日截止，高市經發局統計指出，全市列管4228家，但總共收到4412家業者申請，目前已核准2154家邁向合法化程序，申辦納管率逾100％，但倉儲、非製造加工或維修業等行業不符合申請資格，後續審查時將被排除，核准納管業著應在明年3月19日前提出「工廠改善計畫」。

「工廠管理輔導法」修正後納管2016年前設立農地低汙染的未登記工廠，2年申請時間已於3月21日到期。高雄市府去年成立專案辦公室，截止日前3個月逐一寄發公文及實地訪查輔導，單月份收到近1300件，往日收件量的20倍以上，高雄市未登工廠申辦納管率逾100％。

未登記工廠業者提出納管申請後，後續還要提報工廠改善計畫，依特定工廠登記辦法逐步邁向合法化，並非納管就是合法化。經發局指出，業者提出申請後，現階段可免受建築法、區域計畫法、都市計畫法等相關法規處罰，但仍應接續補正相關文件辦理，依特定工廠登記辦法，若建築物或廠地非自有者，應檢附所有權人同意書或有效期限內租賃契約。

建築 農地 高雄市

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