屏東不缺水因為百年前有它 縣府承繼伏流水工程精華
日本水利工程師鳥居信平，1922年在屏東縣林邊溪上游興建的二峰圳伏流水工程，至今百年仍源源不絕穩定供應灌溉和民生用水，屏東縣政府承繼百年的伏流水工程精華，在林邊溪更下游的箕湖大橋附近，打造「林邊溪伏流水示範場址」，不用電、透過河床自然地層過濾，每天就能汲取1萬噸天然水源，未來預留延管空間，最大集水量每日10萬噸，預定6月底完工，縣長潘孟安昨天到場見證集水管全線接管。
今天是世界水資源日，潘孟安說，伏流水是流動或儲存河道下方砂礫石層中的水，台灣伏流水百年的前世今生都在屏東，同樣都在林邊溪，上游二峰圳1922年興建，至今百年持續灌溉供水，謝謝鳥居信平大師奠定的偉大基礎，光一天的水量，就能供給80萬人次使用。
他說，開發伏流水對環境生態衝擊較小，水質透過地層介質過濾較潔淨，豐枯水期更皆能穩定取得水源，且施工期間短、建造經費低，還能長久永續運用；縣府持續在高屏溪規畫伏流水工程，再加上大潮州人工湖的補注，縣府持續爭取更大面積，在全縣都能讓水資源挹注更大量。
他說，台灣不缺水，缺的是水資源確實的保存與運用，這是全國首座地方政府自建的伏流水工程，更是看不見的良心工程，最後一哩路全速衝刺，成為全國伏流水利用的典範；今年縣府也將舉辦二峰圳百周年系列活動，讓大家看見百年來的偉大水利工程，邁向下一個百年。
縣府水利處說，屏東縣自來水普及率於109年底已突破六成，110年底達到63％，民眾為用水安全及穩定，紛紛尋求接用自來水，普及率及用水需求持續增長中；伏流水資源開發方式相較於一般傳統規模之水利構造物具有對環境生態衝擊較小、水質透過地層介質過濾較潔淨、豐枯水期皆能穩定取得水源量、施工期間短、建造經費較低、具永續性等特點，為國內未來多元水資源開發技術的重要發展方向。
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