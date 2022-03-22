屏東不缺水因為百年前有它 縣府承繼伏流水工程精華

日本水利工程師鳥居信平，1922年在屏東縣林邊溪上游興建的二峰圳伏流水工程，至今百年仍源源不絕穩定供應灌溉和民生用水，屏東縣政府承繼百年的伏流水工程精華，在林邊溪更下游的箕湖大橋附近，打造「林邊溪伏流水示範場址」，不用電、透過河床自然地層過濾，每天就能汲取1萬噸天然水源，未來預留延管空間，最大集水量每日10萬噸，預定6月底完工，縣長潘孟安昨天到場見證集水管全線接管。

今天是世界水資源日，潘孟安說，伏流水是流動或儲存河道下方砂礫石層中的水，台灣伏流水百年的前世今生都在屏東，同樣都在林邊溪，上游二峰圳1922年興建，至今百年持續灌溉供水，謝謝鳥居信平大師奠定的偉大基礎，光一天的水量，就能供給80萬人次使用。

他說，開發伏流水對環境生態衝擊較小，水質透過地層介質過濾較潔淨，豐枯水期更皆能穩定取得水源，且施工期間短、建造經費低，還能長久永續運用；縣府持續在高屏溪規畫伏流水工程，再加上大潮州人工湖的補注，縣府持續爭取更大面積，在全縣都能讓水資源挹注更大量。

他說，台灣不缺水，缺的是水資源確實的保存與運用，這是全國首座地方政府自建的伏流水工程，更是看不見的良心工程，最後一哩路全速衝刺，成為全國伏流水利用的典範；今年縣府也將舉辦二峰圳百周年系列活動，讓大家看見百年來的偉大水利工程，邁向下一個百年。