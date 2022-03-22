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博狀元餅老兵召集令 金門2大主題觀光商家召募

中央社 / 金門縣22日電

金門縣政府今天表示，金門中秋博狀元餅及引發老兵返金潮的金門老兵召集令活動，已打出國際知名度；今年特約店家開始召募至4月30日止，邀各行各業拚出後疫情時期旅遊商機。

觀光處長丁健剛透過新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，正是金門2大主題觀光活動大展身手時候。他說，中秋博狀元餅活動今年是第16年舉辦，老兵召集令則是邁入第5年，分別代表了金門傳統民俗節慶特色與戰地時期的老兵光榮回憶，各有不同的遊客族群及旅遊模式；基於市場客群消費差異，建議業者鎖定目標客群，推出吸睛優惠商品。

觀光處表示，今年中秋博狀元餅活動定8月11日至9月10日登場，系列活動除五鄉鎮博餅賽、店家博餅、博餅劇團演出、消費集章抽獎外，更推出穿越古代博狀元、變裝博餅歡樂派對等創新內容，把300多年歷史的博狀元餅活動，融入傳統與創新元素，玩出不同的花樣。

金門老兵召集令活動則定於10月15日至12月15日舉辦。觀光處表示，今年規劃「完成九宮任務獲老兵專屬酒品」、「支援烈嶼師動員令」、「親友津津熱道」、「就是邀再來」、「金門民防自衛隊迎賓閱兵表演」、「金門大橋行軍」、「軍事據點選美」7大系列活動，歡迎老兵返金旅遊。

觀光處表示，老兵駐守金門及中秋博餅是金門早年生活的日常，當年獨具戰地特色的店家及博餅，都是珍貴的金門意象，邀請業者一起經營中秋博餅及老兵回娘家的旅遊市場，把這些共同的回憶轉化成獨特的觀光資產，吸引遊客訪金旅遊。

特約店家報名期限到4月30日止，詳情可上金門縣政府觀光處網站下載報名表（https://reurl.cc/pWNbxe）。

老兵 中秋 金門

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