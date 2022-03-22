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申請無人機空拍挨批沒效率 墾管處改線上5天就OK

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
墾管處近期修改空拍機申請規定，提供線上申請方式，5天就能完成。圖／墾丁福華飯店提供
墾管處近期修改空拍機申請規定，提供線上申請方式，5天就能完成。圖／墾丁福華飯店提供

近年來遙控空拍無人機漸漸普及，墾丁國家公園依山傍海的空拍壯闊美景影像，讓空拍機玩家嚮往，卻發現向墾管處申請許可約要10天，抱怨在講求行政效率和電子化的新時代，申請作業卻未隨著時代進代，停留在耗時的公文往返；墾管處近期修改規定，提供線上申請方式，5天就能完成，省去公文往返的繁雜。

墾丁國家公園規定，操控空拍機需申請許可，否則將依國家公園法開罰3000元，過往需先上網取得申請表單、填寫申請表、再郵寄至墾管處，經審核後以公文書回復申請人，整個流程光是郵寄時間就需要3至5天，若加上審核的時間，至少需要10天，空拍機迷抱怨，在講究行政效率的電子化時代，感覺跟不上時代的腳步。

墾管處表示，接獲不少空拍機玩家陳情後，委託廠商建置「遙控無人機空拍及商業影片拍攝線上申請系統」，已完成整個申請系統建置、測試等工作，即日起上線提供民眾線上申請，系統為空拍機迷的一大褔音，不必再郵寄申請表單，至少節省了3至5天時間。

墾管處指出，申請系統網頁功能齊全，除提供簡便線上申請外，包含活動場域、進度追蹤等功能，也可查詢禁飛的區域、氣象資訊等等，透過進度追蹤隨時掌握申請進度，相關連結網站更能了解相關旅遊資訊及天氣。網址為：https://drone.ktnp.gov.tw/ktnp/web/index.html

空拍機 墾管處

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