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企業捐贈吉野櫻造林 高雄那瑪夏打造賞櫻、觀螢勝地

攝影中心 / 記者劉學聖／即時報導
華洲營造董事長譚本榮（左一）、Bonnie House品牌總監張月園（左四起）、那瑪夏區公所區長孔賢傑、高科大扶輪社社長黃義翔，與貴賓們為「那瑪夏區吉巴谷櫻花公園」揭牌。圖／那瑪夏區公所提供
華洲營造董事長譚本榮（左一）、Bonnie House品牌總監張月園（左四起）、那瑪夏區公所區長孔賢傑、高科大扶輪社社長黃義翔，與貴賓們為「那瑪夏區吉巴谷櫻花公園」揭牌。圖／那瑪夏區公所提供

一場那瑪夏山谷翻車意外，卻因樹木拯救了7條生命，由高雄多家企業攜手高雄原民區的那瑪夏區公所，為守護環境永續，在那瑪夏區吉巴谷櫻花公園種下600棵吉野櫻的「扶輪聚愛，植享家護樹，造林那瑪夏」植樹捐贈公益活動，由國際扶輪3510地區高科大扶輪社、華洲營造、Bonnie House植享家公司、中華國際自然療法暨養生健康促進學會及那瑪夏區公所共同主辦。出席的企業家們看著歷經近一年來努力種下的吉野櫻在山林間開出燦爛的粉紅花朵後都感動的表示，明年將持續贊助那瑪夏區種植櫻花，讓那瑪夏每年有櫻花可賞、接續熱門的螢火蟲季，白天賞櫻、晚上觀螢，更可品嚐全台最早上市的水蜜桃，希望帶動那瑪夏的觀光及農特產業。

事實上，這麼有意義的植樹捐贈公益活動，背後卻有著一段驚險卻美麗的故事，故事主角，也是活動發起人的Bonnie House品牌總監張月園表示，去年他們一行七人開著休旅車到那瑪夏賞螢，卻不幸遇到翻覆車禍，所幸當時車輛被一顆大樹擋住沒有翻下山谷順利獲救脫困，這是她親身經歷的恐怖事件。張月園說，新聞簡單帶過了事件，卻無法完整闡述翻車的那一瞬間，以及等待救援時對生死關頭的顫慄，感謝救了車上7人一石、一樹。張月園說，懷著感恩及對大自然、對這塊土地的敬畏之心，他也特地攜手多家企業及扶輪社3510地區高科大扶輪社及多個友社舉辦植樹及捐贈給那瑪夏區公所的深具意義的公益活動。

那瑪夏區長孔賢傑首先感謝深具善心的企業們對那瑪夏的關愛，區公所也特別找了這塊視野寬闊、面對寬廣的楠梓仙溪河谷的那瑪夏吉巴谷櫻花公園。配合已經開跑的「螢火蟲季」，能為那瑪夏區挹注更多觀光資源。

活動發起人有機油品牌總監張月園。 圖／那瑪夏區公所提供
活動發起人有機油品牌總監張月園。 圖／那瑪夏區公所提供

那瑪夏 櫻花

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