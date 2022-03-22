高雄塌陷工地是建築師局長設計？都發局：就任前已變更

高雄市前金區自強一路一處建築工地今晨發生泥流淘空、路面塌陷情形，工務局開罰起承監造人9萬元並勒令停工。國民黨高雄市黨部發言人呂謦煒指此建案設計人是現任工務局長楊欽富，質疑市府監管是「球員兼裁判」？

工務局表示，此建案的建築執照為民國108年12月3日核准，當時設計人為楊欽富建築師事務所，經查楊擔任都發局長前，已於109年9月9日註銷開業登記在案，建案設計人及監造人已變更為建築師趙建銘及胡富義。

工務局表示，今天上午前金區自強一路83巷口建築工地，因開挖地下室發生道路塌陷。有關外界質疑設計建築師為現任局長楊欽富，因此建案的建築執照為108年12月3日核准，當時設計人為楊欽富建築師事務所，經查楊欽富擔任都發局長前，了解自身職務特性，為避嫌已於109年9月9日註銷開業登記在案，該建案設計人及監造人都已變更為建築師趙建銘及胡富義。

工務局表示，目前營造廠商持續運送沙袋及灌送水源於基地內部，穩定基地內外壓差平衡，預計需將基地內水位提高至-6至-7公尺；路面下方淘空部分，先行以沙土回填，後續以CLSM回填將塌陷處填補，避免鄰房地基持續破壞。目前巡視，鄰房外觀無破壞現象，鄰房預防性撤離住戶共12人，居住鄰近商旅，已由前金區公所協助安置完成。於鋼板樁外側施打CCP止水灌漿，固化地質，並持續監測鄰房及路面沉陷情形。