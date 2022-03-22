聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄塌陷工地是建築師局長設計？都發局：就任前已變更
高雄市前金區自強一路一處建築工地今晨發生泥流淘空、路面塌陷情形，工務局開罰起承監造人9萬元並勒令停工。國民黨高雄市黨部發言人呂謦煒指此建案設計人是現任工務局長楊欽富，質疑市府監管是「球員兼裁判」？
工務局表示，此建案的建築執照為民國108年12月3日核准，當時設計人為楊欽富建築師事務所，經查楊擔任都發局長前，已於109年9月9日註銷開業登記在案，建案設計人及監造人已變更為建築師趙建銘及胡富義。
工務局表示，今天上午前金區自強一路83巷口建築工地，因開挖地下室發生道路塌陷。有關外界質疑設計建築師為現任局長楊欽富，因此建案的建築執照為108年12月3日核准，當時設計人為楊欽富建築師事務所，經查楊欽富擔任都發局長前，了解自身職務特性，為避嫌已於109年9月9日註銷開業登記在案，該建案設計人及監造人都已變更為建築師趙建銘及胡富義。
工務局表示，目前營造廠商持續運送沙袋及灌送水源於基地內部，穩定基地內外壓差平衡，預計需將基地內水位提高至-6至-7公尺；路面下方淘空部分，先行以沙土回填，後續以CLSM回填將塌陷處填補，避免鄰房地基持續破壞。目前巡視，鄰房外觀無破壞現象，鄰房預防性撤離住戶共12人，居住鄰近商旅，已由前金區公所協助安置完成。於鋼板樁外側施打CCP止水灌漿，固化地質，並持續監測鄰房及路面沉陷情形。
工務局派員24小時在現場警戒，請各管線單位進行管線巡查，確認各管線有無損壞情形，後續等完成補強作業及復工計畫送工務局備查，才能復工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言