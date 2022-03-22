聽新聞
test
0:00 / 0:00
搶救小琉球潮間帶生態 管理站導入人工智慧科技
屏東小琉球近年觀光蓬勃發展，大量旅客卻衝擊生態環境，杉福、漁埕尾2處自然保育示範區潮間帶，縣府今年提升管制強度，同一時段設限300人，並設導覽線、復育區和禁止夜間導覽，導入科技管理的潮間帶管理站今天落成，人工智慧人流辨識系統、網路申請系統於4月1日啟動，盼潮間帶生態資源逐漸復甦。
「要創造觀光發展及生態保育雙贏局面！」縣長潘孟安說，在氣候變遷及觀光壓力下，縣府站在保育立場，試著以科技方式強化管理，並改變過去管理模式，琉球漁業資源保育區自2000年成立後，陸續劃設杉福、漁埕尾及肚仔坪潮間帶保育示範區，雖有人數總量管制，但學者調查生物密度較5年前減少逾半。
在海委會支持下，去年籌辦建置人流辨識多項資訊系統，在科學基礎下建置「潮琉生態保育網」，也方便遊客行前預約，4月1日將採現場及網路雙軌併行，即日起開放網路預約。
他說，環境永續不是口號，如何讓漁業發展、海洋復育及觀光共存共融，是近年持續努力目標，不僅培育在地年輕人擔任導覽解說員，也與漁業部分溝通協調，讓海龜有友善的復育環境，這次透過海保署協助導入人工智慧科技，讓潮間帶從環境到導覽都能有全方位監控。小琉球海洋生態協會理事長陳文玉說，第一線導覽解說員很重要，讓來到低碳島的遊客，了解官民如何保護大自然生態環境。
小琉球現有杉福、漁埕尾、肚仔坪、蛤板灣及龍蝦洞5處「自然人文生態景觀區」潮間帶，僅杉福、漁埕尾設有管制站，12月至隔年3月封閉休養，縣委託中山大學團隊調查，發現杉福、漁埕尾經遊客不斷踩踏，生物密度較5年前減少逾半，縣府海洋及漁業事務管理所接受建議今年提升管制強度，管理站並導入科技管理設施，以掌握人流動態資訊並建立大數據，供未來施政參考。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言