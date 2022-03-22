搶救小琉球潮間帶生態 管理站導入人工智慧科技

屏東小琉球近年觀光蓬勃發展，大量旅客卻衝擊生態環境，杉福、漁埕尾2處自然保育示範區潮間帶，縣府今年提升管制強度，同一時段設限300人，並設導覽線、復育區和禁止夜間導覽，導入科技管理的潮間帶管理站今天落成，人工智慧人流辨識系統、網路申請系統於4月1日啟動，盼潮間帶生態資源逐漸復甦。

「要創造觀光發展及生態保育雙贏局面！」縣長潘孟安說，在氣候變遷及觀光壓力下，縣府站在保育立場，試著以科技方式強化管理，並改變過去管理模式，琉球漁業資源保育區自2000年成立後，陸續劃設杉福、漁埕尾及肚仔坪潮間帶保育示範區，雖有人數總量管制，但學者調查生物密度較5年前減少逾半。

在海委會支持下，去年籌辦建置人流辨識多項資訊系統，在科學基礎下建置「潮琉生態保育網」，也方便遊客行前預約，4月1日將採現場及網路雙軌併行，即日起開放網路預約。

他說，環境永續不是口號，如何讓漁業發展、海洋復育及觀光共存共融，是近年持續努力目標，不僅培育在地年輕人擔任導覽解說員，也與漁業部分溝通協調，讓海龜有友善的復育環境，這次透過海保署協助導入人工智慧科技，讓潮間帶從環境到導覽都能有全方位監控。小琉球海洋生態協會理事長陳文玉說，第一線導覽解說員很重要，讓來到低碳島的遊客，了解官民如何保護大自然生態環境。