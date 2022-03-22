高雄大林蒲居民不滿遷村方案 都發局：有放寬資格增加補助

高雄大林蒲遷村懸而未決，經歷多任市長仍無法完成，市府訂在27日要到大林蒲開第二次遷村說明會。高市長陳其邁曾在任高市代理市長時經歷紅毛港遷村，他說，大林蒲是自己的責任，有使命感要做到鄉親滿意。

大林蒲遷村組織、里長近日接獲開會通知、修訂內容等，但多位代表表示，看不到市府誠意，內容與過去相差不遠。

都市發展局表示，去年首場說明會後，彙整居民所提多項建議，經高市府與經濟部溝通爭取後，調整及新增相關措施，提出擬修訂事項。包括：放寬私有住商土地一坪換一坪資格、放寬基準日後取得的土地一坪換一坪資格、放寬私有住商區土地單獨分配資格、 提高弱勢戶專案救濟金額、提高漁港漁民交通補助金額、提高農民農產物補貼津貼、新增市場攤台救濟、新增居民就業輔導措施、新增救濟弱勢補償措施、調整安置地區公共設施等。

「我們不遷村了！現在要求遷廠！」高雄大林蒲遷村權益促進會理事長黃琨育表示，上周收到市府的遷村草案內容，細看內文幾乎沒改，政府根本沒有誠意要處理遷村，「有誠意不是這樣做的，這個村我們不遷了，請政府擬定遷廠時間表，把工廠遷走，還我們乾淨社區。」促進會也要求市府要給250萬元的空汙補償費。

黃琨育說，用現行條件談遷村，談再久都不會有居民想要的結果，「草案只有將搬遷費從7萬提升至14萬元。」未來捷運、國七都要興建了，大林蒲會有發展，我們決定留下來。

高雄市沿海六里遷村認同協會會長陳俊郎表示，這次拿到的遷村草案修正案幾乎看不到協會第一次說明會提出的訴求，包括搬遷費和租屋補貼，市府之前提出補貼租屋一年，每人每月5千元，但協會認為5千元是10年前的法令，現今物價、租金高漲，應調為每人7千元，補助3年。陳俊郎說，接下來會看周日說明會上的口頭承諾、後續草案調整，再研擬相關對策。

鳳興里長洪富賢表示，看不出來草案和之前的版本有何不同。洪富賢堅持「造鎮計畫」，先建後拆才不會造成大林蒲滅村、居民流離失所。洪認為，明明是大林蒲遷村議題在先，但後來去出現新材料循環園區，如果屆時國家以重大建設開發為由，協議價購不成，可變成依法徵收，等於居民必須迫遷，最後受害的仍是小老百姓。

都發局表示，為照顧長期居住於大林蒲居民，針對低、中低收入戶、農民、漁民、攤商及一般民眾等對象，計畫草案也提出弱勢人口遷移救濟金、房租特別津貼、鳳鼻頭漁港漁民交通補貼、專案優惠貸款利息補貼、既有市場攤商營業損失補貼及農產物損失收入特別津貼等6項專案救濟方案。