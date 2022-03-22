快訊

東航客機直線墜毀…機上是否有台灣人？國台辦回應

台電員工刺死女包商 兇嫌為前「3冠王」棒球國手

空拍機迷褔音 墾丁國家公園啟用線上申請

中央社 / 屏東縣22日電

墾丁國家公園管理處為提供便民、快捷服務，建置「遙控無人機空拍及商業影片拍攝線上申請系統」，即日起上線，減少3至5天的申請時間，提升申請效率和便利性。

墾管處今天發布新聞稿表示，近年來遙控無人機盛行，許多民眾出門旅遊，都會攜帶空拍機，拍攝記錄旅遊的美景，成為旅遊紀錄的最佳利器，但在墾丁國家公園內規定，操控空拍機須申請許可，否則將依國家公園法開罰。

墾管處表示，過往須先上網取得申請表單、填寫申請表、再郵寄至墾管處，經過審核後，以公文書回復申請人，這樣的流程光是郵寄時間，就需要3至5天，再加上審核時間，至少須耗1星期以上。

墾管處指出，為提升服務品質，去年委託廠商建置「遙控無人機空拍及商業影片拍攝線上申請系統」，今年初完成整個申請系統建置、測試等工作，即日起上線，提供民眾線上申請，民眾不用再郵寄申請單，至少節省3至5天的申請時間。

墾管處表示，這套申請系統，除提供簡便線上申請外，包含活動場域、進度追蹤等功能，也可查詢禁飛的區域、氣象資訊等，透過進度追蹤、隨時掌握申請進度。

遙控無人機空拍及商業影片拍攝線上申請系統」相關連結。

空拍機 墾管處 國家公園

延伸閱讀

解決木棉花棉絮 台南首度出動無人機噴藥急喊停

清明提早掃墓 台南消防人員出動無人機防範公墓火災

清明掃墓防山林火警 彰化縣消防局將動用無人機監控

弘光科大無人機巡檢高山電塔 省時更安全

相關新聞

影／高雄工地掏空路面塌陷 工務局罰鍰9萬、勒令停工

高雄市前金區七賢路、自強一路附近一處建案工地，今天清晨4點多發生泥沙掏空、路面塌陷意外，塌陷影響範圍超過100平方公尺。...

影／高雄建築工地出現天坑 工程人員加緊復原中

高雄市前金區自強一路與旺盛街口一處新建案工地施工中，今天上午建案突然出現路面坍塌，凹陷面積範圍近10平方公尺，深度則有兩...

高雄塌陷工地是建築師局長設計？都發局：就任前已變更

高雄市前金區自強一路一處建築工地今晨發生泥流淘空、路面塌陷情形，工務局開罰起承監造人9萬元並勒令停工。國民黨高雄市黨部發...

搶救小琉球潮間帶生態 管理站導入人工智慧科技

屏東小琉球近年觀光蓬勃發展，大量旅客卻衝擊生態環境，杉福、漁埕尾2處自然保育示範區潮間帶，縣府今年提升管制強度，同一時段...

高雄大林蒲居民不滿遷村方案 都發局：有放寬資格增加補助

高雄大林蒲遷村懸而未決，經歷多任市長仍無法完成，市府訂在27日要到大林蒲開第二次遷村說明會。高市長陳其邁曾在任高市代理市...

停電求償不易 高市議員吳益政：大法官解釋有利台電

303大停電導致不少高雄市民損失慘重，市府設置法制局當受理窗口。議員吳益政指出，市長陳其邁起初指責台電犯低級錯誤，事發至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。