減少接觸風險 澎湖馬公傳統市場推廣行動支付

COVID-19疫情期間，避免實體接觸增加病毒傳染風險，澎湖馬公市公所今天在北辰傳統市場推廣行動支付，買東西不用現金，輕輕一刷即可完成交易，也不擔心收到假鈔，讓生活更便利。

馬公市長葉竹林表示，數位時代支付方式多，不論網路購物、刷卡付款、感應付款，行動支付是未來不可避免的趨勢。

葉竹林指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間是推動行動支付的最佳時機，從最傳統的市場開始推廣，目前已有部份攤商已可提供掃描QRcode行動支付。

葉竹林說，推廣行動支付，並非取代原本現金交易，只是讓鄉親消費時多一種選擇，攤商店家不用擔心。市公所會持續鼓勵及輔導市場攤商店家設置行動支付，未來還有很大的努力空間。