快訊

東航客機直線墜毀…機上是否有台灣人？國台辦回應

台電員工刺死女包商 兇嫌為前「3冠王」棒球國手

減少接觸風險 澎湖馬公傳統市場推廣行動支付

中央社 / 澎湖縣22日電

COVID-19疫情期間，避免實體接觸增加病毒傳染風險，澎湖馬公市公所今天在北辰傳統市場推廣行動支付，買東西不用現金，輕輕一刷即可完成交易，也不擔心收到假鈔，讓生活更便利。

馬公市長葉竹林表示，數位時代支付方式多，不論網路購物、刷卡付款、感應付款，行動支付是未來不可避免的趨勢。

葉竹林指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間是推動行動支付的最佳時機，從最傳統的市場開始推廣，目前已有部份攤商已可提供掃描QRcode行動支付。

葉竹林說，推廣行動支付，並非取代原本現金交易，只是讓鄉親消費時多一種選擇，攤商店家不用擔心。市公所會持續鼓勵及輔導市場攤商店家設置行動支付，未來還有很大的努力空間。

疫情 COVID-19 馬公

延伸閱讀

跟著孫立人來台 大象林旺好友阿沛首次到澎湖站台

春遊澎湖超chill！澎湖海上花火節、跳島潛水、海鮮吃到飽，跳島旅行滿滿異國感

澎湖藝文雙展 大象阿沛與二呆耕耘20日起展出

布袋商港旅客服務中心周五試營運 雲豹客輪開航澎湖

相關新聞

影／高雄工地掏空路面塌陷 工務局罰鍰9萬、勒令停工

高雄市前金區七賢路、自強一路附近一處建案工地，今天清晨4點多發生泥沙掏空、路面塌陷意外，塌陷影響範圍超過100平方公尺。...

影／高雄建築工地出現天坑 工程人員加緊復原中

高雄市前金區自強一路與旺盛街口一處新建案工地施工中，今天上午建案突然出現路面坍塌，凹陷面積範圍近10平方公尺，深度則有兩...

高雄塌陷工地是建築師局長設計？都發局：就任前已變更

高雄市前金區自強一路一處建築工地今晨發生泥流淘空、路面塌陷情形，工務局開罰起承監造人9萬元並勒令停工。國民黨高雄市黨部發...

搶救小琉球潮間帶生態 管理站導入人工智慧科技

屏東小琉球近年觀光蓬勃發展，大量旅客卻衝擊生態環境，杉福、漁埕尾2處自然保育示範區潮間帶，縣府今年提升管制強度，同一時段...

高雄大林蒲居民不滿遷村方案 都發局：有放寬資格增加補助

高雄大林蒲遷村懸而未決，經歷多任市長仍無法完成，市府訂在27日要到大林蒲開第二次遷村說明會。高市長陳其邁曾在任高市代理市...

停電求償不易 高市議員吳益政：大法官解釋有利台電

303大停電導致不少高雄市民損失慘重，市府設置法制局當受理窗口。議員吳益政指出，市長陳其邁起初指責台電犯低級錯誤，事發至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。