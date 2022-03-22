快訊

東航客機直線墜毀…機上是否有台灣人？國台辦回應

台電員工刺死女包商 兇嫌為前「3冠王」棒球國手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門縣府助民眾要回雷區土地 無爭議占有面積先返還

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府召開協助鄉親討要遭軍方占用土地研商會議，由副縣長李增財（中）主持。圖／縣府提供
金門縣府召開協助鄉親討要遭軍方占用土地研商會議，由副縣長李增財（中）主持。圖／縣府提供

過去兩岸對峙時期，為了防止共軍登陸，國軍在金門設置了不少雷區，後來在軍方完成排雷作業後，民眾申請返還土地案件約有315件，尚有141件待審查，金門縣長楊鎮浯去年12月拜會內政部徐國勇部長，爭取放寬雷區審查案，日前已獲內政部書面函復釋示，可就無爭議占有局部面積返還。

地政局指出，離島建設條例規定雷區返還土地受理期限內，總計申請返還案件315件，現已核准發給權狀49件、公告中34件、待調處3件、民眾撤回42件、駁回確定36件、駁回仍在訴願救濟期間4件、訴訟繫屬中2件、發回地政局另為適法處分4件，尚有141件待審查。

為了幫民眾要回雷區的土地，楊鎮浯去年拜會徐國勇，爭取放寬雷區審查案日前已獲內政部書面函復釋示，可就無爭議占有局部面積返還，就此楊鎮浯也請相關局室研商局部面積同意返還實務可行做法，並就雷區返還全部案件訂定訪談作業辦法等議題進行討論。

地政局表示，相關案件依離島建設條例係以佈雷完成時之情形進行審查，條文所訂最後佈雷日期為60年4月30日，至今已逾50年，該土地因佈雷、排雷，地形地貌早已滄海桑田，況申請人及證明人年紀都已高齡，要他們清楚記憶5、60年前實際耕作之位置、面積等事實多有困難，該局審查訪談均有難度，爰促成這次會議。

縣府表示，先前即已傳達地政局應就受理期間鄉親透過陳情、訴願所提出寶貴意見，深入檢討精進，讓訪談作業更慎重透明，建立更客觀周延的准駁作業機制及加快審查速度。

縣府提及，有關內政部函釋雷區審查得依據行政程序法第36條規定本於職權調查，並斟酌相關事實及調查結果，就個案事實占有部分據以核處，未來地政局審查案件發現此情形者，依函釋將先通知申請人補正或變更申請範圍，若申請人經通知後仍不為補正或變更者始駁回申請。

至於已駁回確定案件，是否得以程序重開、重新進行訪談等事宜，這個部分因涉法律問題之探討，地政局也將會盡速研擬腹案，並召集專家協商尋求妥適作法。

目前地政局已依會議訂立之原則訂定訪談作業要點，完成發布之程序，內文包含人員迴避、訪談進行方式、紀錄製作，更重要是將會議確認之訪談原則-訪談工作人員至少2名、全程錄音或錄影保留訪談現場納入要點規範，以確保訪談紀錄真實，全文請參見金門縣地政局網站。

已成案之雷區申請返還案件，地政局在審核後，進行最後准駁程序前，為求慎重，後續會組設平台會議，將案件再進行檢視討論，徵求多方意見後再行准駁，以維護民眾權益。

內政部 金門 楊鎮浯

延伸閱讀

擦亮反光鏡女孩重返金門度蜜月 楊鎮浯頒感謝狀

楊鎮浯出席青年論壇 學生提問住宅與金門大橋險被考倒

金門中正國小辦校慶 楊鎮浯宣布全面推校園空氣清淨系統

金門辦小三通復航演練 楊鎮浯盼中央盡速解決民生需求

相關新聞

影／高雄工地掏空路面塌陷 工務局罰鍰9萬、勒令停工

高雄市前金區七賢路、自強一路附近一處建案工地，今天清晨4點多發生泥沙掏空、路面塌陷意外，塌陷影響範圍超過100平方公尺。...

影／高雄建築工地出現天坑 工程人員加緊復原中

高雄市前金區自強一路與旺盛街口一處新建案工地施工中，今天上午建案突然出現路面坍塌，凹陷面積範圍近10平方公尺，深度則有兩...

高雄塌陷工地是建築師局長設計？都發局：就任前已變更

高雄市前金區自強一路一處建築工地今晨發生泥流淘空、路面塌陷情形，工務局開罰起承監造人9萬元並勒令停工。國民黨高雄市黨部發...

搶救小琉球潮間帶生態 管理站導入人工智慧科技

屏東小琉球近年觀光蓬勃發展，大量旅客卻衝擊生態環境，杉福、漁埕尾2處自然保育示範區潮間帶，縣府今年提升管制強度，同一時段...

高雄大林蒲居民不滿遷村方案 經發局：有放寬資格增加補助

高雄大林蒲遷村懸而未決，經歷多任市長仍無法完成，市府訂在27日要到大林蒲開第二次遷村說明會。高市長陳其邁曾在任高市代理市...

停電求償不易 高市議員吳益政：大法官解釋有利台電

303大停電導致不少高雄市民損失慘重，市府設置法制局當受理窗口。議員吳益政指出，市長陳其邁起初指責台電犯低級錯誤，事發至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。