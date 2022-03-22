金門縣府助民眾要回雷區土地 無爭議占有面積先返還

過去兩岸對峙時期，為了防止共軍登陸，國軍在金門設置了不少雷區，後來在軍方完成排雷作業後，民眾申請返還土地案件約有315件，尚有141件待審查，金門縣長楊鎮浯去年12月拜會內政部徐國勇部長，爭取放寬雷區審查案，日前已獲內政部書面函復釋示，可就無爭議占有局部面積返還。

地政局指出，離島建設條例規定雷區返還土地受理期限內，總計申請返還案件315件，現已核准發給權狀49件、公告中34件、待調處3件、民眾撤回42件、駁回確定36件、駁回仍在訴願救濟期間4件、訴訟繫屬中2件、發回地政局另為適法處分4件，尚有141件待審查。

為了幫民眾要回雷區的土地，楊鎮浯去年拜會徐國勇，爭取放寬雷區審查案日前已獲內政部書面函復釋示，可就無爭議占有局部面積返還，就此楊鎮浯也請相關局室研商局部面積同意返還實務可行做法，並就雷區返還全部案件訂定訪談作業辦法等議題進行討論。

地政局表示，相關案件依離島建設條例係以佈雷完成時之情形進行審查，條文所訂最後佈雷日期為60年4月30日，至今已逾50年，該土地因佈雷、排雷，地形地貌早已滄海桑田，況申請人及證明人年紀都已高齡，要他們清楚記憶5、60年前實際耕作之位置、面積等事實多有困難，該局審查訪談均有難度，爰促成這次會議。

縣府表示，先前即已傳達地政局應就受理期間鄉親透過陳情、訴願所提出寶貴意見，深入檢討精進，讓訪談作業更慎重透明，建立更客觀周延的准駁作業機制及加快審查速度。

縣府提及，有關內政部函釋雷區審查得依據行政程序法第36條規定本於職權調查，並斟酌相關事實及調查結果，就個案事實占有部分據以核處，未來地政局審查案件發現此情形者，依函釋將先通知申請人補正或變更申請範圍，若申請人經通知後仍不為補正或變更者始駁回申請。

至於已駁回確定案件，是否得以程序重開、重新進行訪談等事宜，這個部分因涉法律問題之探討，地政局也將會盡速研擬腹案，並召集專家協商尋求妥適作法。

目前地政局已依會議訂立之原則訂定訪談作業要點，完成發布之程序，內文包含人員迴避、訪談進行方式、紀錄製作，更重要是將會議確認之訪談原則-訪談工作人員至少2名、全程錄音或錄影保留訪談現場納入要點規範，以確保訪談紀錄真實，全文請參見金門縣地政局網站。

已成案之雷區申請返還案件，地政局在審核後，進行最後准駁程序前，為求慎重，後續會組設平台會議，將案件再進行檢視討論，徵求多方意見後再行准駁，以維護民眾權益。