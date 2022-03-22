音樂劇場「笠山之歌」 衛武營4月傳唱客家文學

傳承客家藝術與文化精神，高雄市客家事務委員會今年與高雄在地演藝團隊新古典室內樂團合作，以客家文學為本創作文學音樂劇場「笠山之歌」，4月13、14日於衛武營演出。

去年適逢六堆300年，高雄市客委會籌辦鍾理和與鍾鐵民文學研討會、主題書展、文學場景參訪，以及出版多元族群音樂專輯「月光山下Am啦」。

高雄市客委會今天發布新聞稿表示，今年將延續六堆300精神及持續推廣客家文學，因此委託新古典室內樂團，共同製作大型文學音樂劇場「笠山之歌」，向鍾理和、鍾鐵民父子致敬，也盼讓六堆人共同經歷的記憶與精神，藉著客家文學、音樂與藝術延續下去。

客委會主委楊瑞霞表示，「笠山之歌」以台灣鄉土文學之父鍾理和及農民書寫作家鍾鐵民的文選作為創作發想，讓兩人充滿生命哲學的文選能展現於劇場，也從中一窺細膩描繪人生百態、歷史尋根與原鄉生活的風貌。

客委會表示，全劇內容論述鍾理和、鍾台妹當年因為同姓婚姻不容於家族，為了反抗封建意識出走中國東北飽受折磨、守護堅貞愛情的動人故事。作品也描述鍾理和一生貧病交困，卻仍堅定寫作的心路歷程。

此次作品由新古典室內樂團藝術總監陳欣宜創作發想，故事工廠藝術總監黃致凱擔任戲劇顧問，兩廳院長期駐館藝術家樊宗錡擔任導演，音樂則委託金曲獎作曲家劉聖賢，編劇委由王瓊玲老師，舞台設計則由建築師趙建銘操刀。

演出人員除了由新古典室內樂團擔任全場音樂演奏，也邀集留美聲樂博士黎蓉櫻、陳慧如、留美男中音張淳菡、留奧男高音林義偉，及傑出新生代舞者演員、合唱歌手共同演出。

「笠山之歌」4月13日、14日晚上7時30分於衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出，客委會邀民眾走進劇場，一同欣賞這齣結合當代音樂、文學藝術、舞蹈肢體、新媒體及空間美學的跨域作品。