用愛默默守護國有山林 屏東林管處森護員、志工3人獲獎

森林護管員是守護國有山林的第一線戰士，林務局為感謝森林護管員及森林志工的付出，今天與國際扶輪社共同表揚全國16位年度績優護管員及傑出國家森林志工，其中屏東林區管理處有森林護管員張詒賓、陳怡安及國家森林監測志工陳田貴3人受獎接受表揚。

張詒賓服務近15年，因曾擔任屏東林區管理處委外廠商派駐的資訊維護人員，與山林結下不解之緣，憑著對山林工作的熱愛，除繁重的林野巡視工作之外、仍參與其他深山特遣與深山巡護、永久樣區調查、造林監工，操作無人機、專業GIS製圖等艱辛且需高度專業訓練工作也難不倒他，是同事的萬能幫手。他說，要用對山林的熱愛，讓山林永續經營、永續發展。

森林護管員陳怡安服務3年，去年投入搶救森林火災任務就高達11次，另巡護旗山、田寮交界的的淺山地區國有林地，因國、公、私有土地交錯、情形複雜，易被任意傾倒廢棄物，她在兼顧情理下輔導民眾排除占用及違規地上物，去年度協助破獲濫倒28噸的農業廢棄物及300桶有毒廢棄物案件，不但保衛森林，也證明女性同樣也能成為守護山林的主力；她說，要讓大家對山林工作的想像，有更不一樣的想法。

傑出國家森林監测志工陳田貴，雖擔任林管處監測志工4年，但早在2001年間即加入屏東林管處解說志工，年資長達20年，在擔任志工隊隊長期間，扮演機關與志工隊間的溝通橋梁，促進雙方融合，並參與林管理南大武山、那瑪夏山區、南橫山區及恆春山區等偏遠及深山特遣貴重木巡視及樣區調查，是林管處守護山林的最可靠夥伴。他說，為台灣這美麗的山林，盡點心力是值得的。