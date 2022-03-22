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9地方首長年輕照曝光 陳其邁：林姿妙變化有點大

中央社 / 高雄22日電

社群網路近日流傳一張現任9名地方首長的年輕照，掀起網友議論。照片中人物之一、高雄市長陳其邁說，看到自己照片驚覺怎差這麼多，不過宜蘭縣長林姿妙也很不一樣，年輕時很漂亮。

有網友將台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌、宜蘭縣長林姿妙、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌、台中市長盧秀燕及高雄市長陳其邁的年輕照，做成「九宮格」圖片，在社群網路流傳。

台大政治系教授王業立也在臉書（Facebook）分享這張「九宮格」圖片，並感嘆「唉！誰沒有過去？」有網友留言誇讚「基隆跟宜蘭的顏值好高！」、「基隆、宜蘭、台中是校花校草等級」、「宜蘭太令人驚艷了」，也有網友驚嘆「從政好可怕…」。

陳其邁上午在高雄市議會接受媒體聯訪，被問到此事時說，「沒比較沒傷害，歲月是一把刀，從政更是利刃」，擔任市長工作非常繁重，但卻是甜蜜的負擔；不過看到自己以前照片，還是會覺得「怎麼差這麼多」，但這也是沒辦法的事。

被問到怎麼看其他縣市長的變化時，陳其邁直言林姿妙看起來很不一樣，「年輕時很漂亮」。但他接著趕緊澄清，「我不是說現在怎樣，但變化有一點大」；其他如徐耀昌等看起來還好，跟以前不會差太多。

另針對媒體報導指高雄空污問題、房價過高和薪資水平過低、就業機會不足是3大劣勢，陳其邁說，當市長不是討好或喊口號，「不可能喊一句發大財，錢就從天上掉下來」，市府踏實地做，也正在進步當中，包括污染源整治、招商引資、降低青年失業率等，現在正朝著正確道路努力向前行。

陳其邁 宜蘭

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