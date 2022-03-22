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旗津券兌付 旗津區公所今設櫃檯人潮多
高雄旗津在過年期間受疫情影響，生意慘淡，店家叫苦連天。高市府展現「挺旗津」決心，從3月11日起發放旗津券，並規畫旗津周周有活動的觀光振興活動。店家收旗津券收得開心，更關心如何兌現。今天旗津區公所開設櫃台受理兌付服務，經發局長廖泰翔說，兌付頻率會再持續調整。
民眾搭渡輪可獲100元旗津券，發放日期至4月5日，可使用至8月底。市議員簡煥宗今質詢關心旗津券發放、兌付情況，希望經發局提供更便民、快速的兌付方式。交通局長張淑娟表示，目前渡輪站已發放6萬6千多張旗津券，近一周的平日、假日都有發放完畢。
目前兌付頻率為每周一次，廖泰翔表示，市府了解店家很需要現金流，，經發局會再依據店家需求，調整兌付頻率。旗津區長羅長安表示，今天早上10點起公所開設兩條線，現場有經發局同仁提供店家處理旗津券兌付服務，至今兌付人潮未間斷，也有等候民眾。經現場確認旗津券數量後，店家提供銀行帳號，待對帳流程後款項會直接匯進帳戶。
烤小卷攤家說，旗津券確實讓旗津恢復往日人潮，目前的生意已恢復至疫情前，每天收的收入一半是現金、一半是旗津券。
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