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旗津券兌付 旗津區公所今設櫃檯人潮多

聯合報 / 記者林巧璉徐白櫻／高雄即時報導
近日疫情趨緩，加上市府發放旗津券，高雄旗津近日人潮回流，商家生意陸續回升。記者林巧璉／攝影
近日疫情趨緩，加上市府發放旗津券，高雄旗津近日人潮回流，商家生意陸續回升。記者林巧璉／攝影

高雄旗津在過年期間受疫情影響，生意慘淡，店家叫苦連天。高市府展現「挺旗津」決心，從3月11日起發放旗津券，並規畫旗津周周有活動的觀光振興活動。店家收旗津券收得開心，更關心如何兌現。今天旗津區公所開設櫃台受理兌付服務，經發局長廖泰翔說，兌付頻率會再持續調整。

民眾搭渡輪可獲100元旗津券，發放日期至4月5日，可使用至8月底。市議員簡煥宗今質詢關心旗津券發放、兌付情況，希望經發局提供更便民、快速的兌付方式。交通局長張淑娟表示，目前渡輪站已發放6萬6千多張旗津券，近一周的平日、假日都有發放完畢。

目前兌付頻率為每周一次，廖泰翔表示，市府了解店家很需要現金流，，經發局會再依據店家需求，調整兌付頻率。旗津區長羅長安表示，今天早上10點起公所開設兩條線，現場有經發局同仁提供店家處理旗津券兌付服務，至今兌付人潮未間斷，也有等候民眾。經現場確認旗津券數量後，店家提供銀行帳號，待對帳流程後款項會直接匯進帳戶。

烤小卷攤家說，旗津券確實讓旗津恢復往日人潮，目前的生意已恢復至疫情前，每天收的收入一半是現金、一半是旗津券。

本月初監察院長陳菊（中）在立委賴瑞隆（右二）、市議員簡煥宗（左二）等人陪同至旗津天后宮參拜。報系資料照
本月初監察院長陳菊（中）在立委賴瑞隆（右二）、市議員簡煥宗（左二）等人陪同至旗津天后宮參拜。報系資料照
高市經發局長廖泰翔回應旗津券兌付情形。記者林巧璉／攝影
高市經發局長廖泰翔回應旗津券兌付情形。記者林巧璉／攝影
旗津區公所今天開設櫃檯供旗津店家兌付旗津券。圖／讀者提供
旗津區公所今天開設櫃檯供旗津店家兌付旗津券。圖／讀者提供

疫情

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