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高市青年創業補助受理申請 助20至45歲青年頭家開店

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市青年局長張以理（右）訪視110年青創補助店家「琲甞咖啡」參與咖啡製作過程。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局長張以理（右）訪視110年青創補助店家「琲甞咖啡」參與咖啡製作過程。圖／高雄市青年局提供

高雄市青年局今年「青年創業補助」4月6日開始受理申請，針對高雄20歲至45歲的開店青年頭家，每案最高補助20萬元，只要2017年後設立的公司、商業或具有稅籍登記的小規模商業，符合相關資格者都可提出申請，補助期間最長6個月，減輕高雄青創者的開辦負擔，提升營運管理效能。

高雄市青年局長張以理表示，創業初期常面臨籌資困擾，尤其店面場所租金及購置營運設備等支出，更是令創業者備感壓力。青年局協助青年創業圓夢後能穩定營運，並扶植在地品牌，2020年開辦「青年創業補助」，已幫超過300家青創事業站穩腳步。

今年青創開辦費補助，除了店租、器具補助外，因應數位經濟的潮流及趨勢，在數位轉型的經營服務方案上，例如線上點餐、雲端訂位或候位、雲端收銀、行動支付等，也有提供補助，並延續「免提計畫書、快速審查」等便民措施。

獲青年創業發展補助的店家「LOFT蘿芙甜點」，負責人林書璋原先於台北東區知名甜品店法朋烘培坊擔任主廚，因為在高雄求學期間，愛上高雄的人情味與生活步調，決心在高雄創業，並曾代表台灣參加世界甜點殿堂級比賽「日本東京蛋糕展」，獲得巧克力工藝個人銀牌。林書璋表示，在青年局創業補助計畫的支持下，不僅營運更上軌道，手藝上也精益求精，今年還以「鹽之花巧克力餅乾」參加國際風味評鑑所（ITQI）評鑑，榮獲二星風味絕佳獎。

張以理表示，因應高雄青年強烈的創業需求動能，青年局陸續推出的各項貸款、利息補貼及補助等資源政策，其中配合經濟部青創貸款，在高市貸款案件已超過1.1萬件，總金額更突破100億元，並已帶動超過2.2萬個工作機會，高雄青年失業率也從「六都最差」翻轉為「六都最低」。

111年度青年創業補助申請，4月6日至22日受理申請，申請文件可於青年局官網/雄青資源/找補助的頁面https://reurl.cc/9O91zd下載，洽詢電話07-7995678分機2366、2369。

「LOFT蘿芙甜點」為高雄市青年局青年創業發展補助店家之一。圖／高雄市青年局提供
「LOFT蘿芙甜點」為高雄市青年局青年創業發展補助店家之一。圖／高雄市青年局提供

青年 創業 青創

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