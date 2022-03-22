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年輕嫩照曝光 陳其邁驚呼「自己怎麼差這麼多」

聯合報 / 記者徐白櫻林巧璉／高雄即時報導
被問及年輕照片與現在是否差別大，高雄市長陳其邁坦言，歲月是一把刀，從政更是利刃，市長工作是甜蜜負擔。記者徐白櫻／攝影
被問及年輕照片與現在是否差別大，高雄市長陳其邁坦言，歲月是一把刀，從政更是利刃，市長工作是甜蜜負擔。記者徐白櫻／攝影

網傳9位地方首長年輕照片，高雄市長陳其邁坦承「沒比較沒傷害」，市長是份甜蜜工作，自己看見以前照片也覺得「怎麼差這麼多」；宜蘭縣長林姿妙年輕很漂亮，變化有點大，苗栗縣長徐耀昌現在跟以前差不多。

高雄市長陳其邁今早到市議會接受施政質詢，針對年輕時照片，聯訪時被問是否覺得有「職業傷害」。

陳其邁坦言，沒比較沒傷害，歲月是一把刀，從政更是利刃，尤其擔任市長工作非常繁重，自己也發現說，擔任市長是一種甜蜜的負擔，責任非常重，看到以前照片心想「怎麼差這麼多，這也沒辦法的事情」。

媒體追問，其他人的照片感想為何？陳說，林姿妙看起來很不一樣，年輕時候很漂亮，這個是很不簡單，不是說現在怎麼樣，但是變化確實有點大一點，其他像徐耀昌還好，跟以前不會差太多，現在的氣色很好。

陳其邁 徐耀昌

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