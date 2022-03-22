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影／高雄建築工地出現天坑 工程人員加緊復原中

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄市前金區自強一路與旺盛街口一處新建案工地施工中，今天上午建案突然出現路面坍塌，凹陷面積範圍近10平方公尺，深度則有兩米深，兩側民宅都嚴重受到影響。記者劉學聖／攝影
高雄市前金區自強一路與旺盛街口一處新建案工地施工中，今天上午建案突然出現路面坍塌，凹陷面積範圍近10平方公尺，深度則有兩米深，兩側民宅都嚴重受到影響。記者劉學聖／攝影

高雄市前金區自強一路與旺盛街口一處新建案工地施工中，今天上午建案突然出現路面坍塌，凹陷面積範圍近10平方公尺，深度則有兩米深，兩側民宅都嚴重受到影響。 事發當時現場傳出巨響，民眾一度以為是地震引起的地鳴聲，出門查看才知道附近建案基地塌陷，幸好沒有人員傷亡，相關工程單位正在加緊灌漿復原中。

高雄前金區一處建案今天上午出現地基掏空坍塌。 該起事件發生在凌晨，高雄警方據報到，起初前金自強一路與旺盛街口道路有稍微下陷情況，沒有路面崩落，但等到員警到場後，就發覺路面有明顯凹陷，馬上封閉南下車道。 高雄市工務局人員勘查後，初步研判，初步了解，導致路面陷落的原因，疑與旁邊建築工地施工有關，確實原因由工務局查處中。

高雄市前金區自強一路與旺盛街口一處新建案工地施工中，今天上午建案突然出現路面坍塌，凹陷面積範圍近10平方公尺，深度則有兩米深，兩側民宅都嚴重受到影響。記者劉學聖／攝影
高雄市前金區自強一路與旺盛街口一處新建案工地施工中，今天上午建案突然出現路面坍塌，凹陷面積範圍近10平方公尺，深度則有兩米深，兩側民宅都嚴重受到影響。記者劉學聖／攝影
高雄市前金區自強一路與旺盛街口一處新建案工地施工中，今天上午建案突然出現路面坍塌，凹陷面積範圍近10平方公尺，深度則有兩米深，兩側民宅都嚴重受到影響。記者劉學聖／攝影
高雄市前金區自強一路與旺盛街口一處新建案工地施工中，今天上午建案突然出現路面坍塌，凹陷面積範圍近10平方公尺，深度則有兩米深，兩側民宅都嚴重受到影響。記者劉學聖／攝影
高雄市前金區自強一路與旺盛街口一處新建案工地施工中，今天上午建案突然出現路面坍塌，凹陷面積範圍近10平方公尺，深度則有兩米深，兩側民宅都嚴重受到影響。記者劉學聖／攝影
高雄市前金區自強一路與旺盛街口一處新建案工地施工中，今天上午建案突然出現路面坍塌，凹陷面積範圍近10平方公尺，深度則有兩米深，兩側民宅都嚴重受到影響。記者劉學聖／攝影
高雄市前金區自強一路與旺盛街口一處新建案工地施工中，今天上午建案突然出現路面坍塌，凹陷面積範圍近10平方公尺，深度則有兩米深，兩側民宅都嚴重受到影響。記者劉學聖／攝影
高雄市前金區自強一路與旺盛街口一處新建案工地施工中，今天上午建案突然出現路面坍塌，凹陷面積範圍近10平方公尺，深度則有兩米深，兩側民宅都嚴重受到影響。記者劉學聖／攝影
高雄市前金區自強一路與旺盛街口一處新建案工地施工中，今天上午建案突然出現路面坍塌，凹陷面積範圍近10平方公尺，深度則有兩米深，兩側民宅都嚴重受到影響。記者劉學聖／攝影
高雄市前金區自強一路與旺盛街口一處新建案工地施工中，今天上午建案突然出現路面坍塌，凹陷面積範圍近10平方公尺，深度則有兩米深，兩側民宅都嚴重受到影響。記者劉學聖／攝影
高雄市前金區自強一路與旺盛街口一處新建案工地施工中，今天上午建案突然出現路面坍塌，凹陷面積範圍近10平方公尺，深度則有兩米深，兩側民宅都嚴重受到影響。記者劉學聖／攝影
高雄市前金區自強一路與旺盛街口一處新建案工地施工中，今天上午建案突然出現路面坍塌，凹陷面積範圍近10平方公尺，深度則有兩米深，兩側民宅都嚴重受到影響。記者劉學聖／攝影
高雄市前金區自強一路與旺盛街口一處新建案工地施工中，今天上午建案突然出現路面坍塌，凹陷面積範圍近10平方公尺，深度則有兩米深，兩側民宅都嚴重受到影響。記者劉學聖／攝影
高雄市前金區自強一路與旺盛街口一處新建案工地施工中，今天上午建案突然出現路面坍塌，凹陷面積範圍近10平方公尺，深度則有兩米深，兩側民宅都嚴重受到影響。記者劉學聖／攝影
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高雄市前金區自強一路與旺盛街口一處新建案工地施工中，今天上午建案突然出現路面坍塌，凹陷面積範圍近10平方公尺，深度則有兩米深，兩側民宅都嚴重受到影響。記者劉學聖／攝影
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高雄市前金區自強一路與旺盛街口一處新建案工地施工中，今天上午建案突然出現路面坍塌，凹陷面積範圍近10平方公尺，深度則有兩米深，兩側民宅都嚴重受到影響。記者劉學聖／攝影
高雄市前金區自強一路與旺盛街口一處新建案工地施工中，今天上午建案突然出現路面坍塌，凹陷面積範圍近10平方公尺，深度則有兩米深，兩側民宅都嚴重受到影響。記者劉學聖／攝影

高雄市 建築 掏空

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