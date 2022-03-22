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27日大林蒲開遷村說明會 陳其邁：我有使命感

聯合報 / 記者林巧璉徐白櫻／高雄即時報導
高市議員陳麗娜針對大林蒲遷村案質詢。記者林巧璉／攝影
高市議員陳麗娜針對大林蒲遷村案質詢。記者林巧璉／攝影

高雄大林蒲遷村懸而未決，市府訂在27日要到大林蒲開第二次遷村說明會，距離首次說明會已超過一年。市議員陳麗娜今質詢說，市府為大集團汙染整治光速，但大林蒲小民遷村卻原地踏步。高市長陳其邁指出，市府重視居住正義，「我對大林蒲遷村有使命感」，原訂農曆年前要到當地開第二次說明會，但過年前疫情嚴重，才造成會議延期。

陳其邁，本月27日就要到大林蒲開第二次說明會，去年初第一次說明會時，民眾有不少需求、意見，「我要努力爭取多一點預算來遷村，預計增加60億左右。」本來過年前要過去大林蒲開第二次說明會，但又有疫情來襲，說明會是面對面討論，無法確保社交距離，希望市民見諒。

陳麗娜指出，這兩年因國際疫情狀況，不少市民無法返國被除籍，影響遷村權益，市府應設法解決。陳其邁答，戶籍法牽涉國家法令，如影響遷村權益，這部分市府會再研議，包括分戶部分也會從寬認定。遷村是大事要努力照顧鄉親的權益，「我對大林蒲有使命感，一定要把它做好」。

陳麗娜也替漁民發聲，市府目前編列一年的交通補助是1萬7千元，但漁民要求9萬元。漁民未來也會因遷村無法再捕魚，漁民提出「轉業金300萬、輔導金43萬8千元」，上次說明會已提出，但這次說明會沒有列入討論，市府是否技術性延後遷村？

陳其邁說，漁民的意見較難整合，這跟紅毛港的部分不一樣，當時紅毛港多為轉業。但大林蒲有些人會繼續捕魚，有些人會轉業，這次的說明會我們會努力尋求一致性看法，也希望議員協助。

漁民 陳其邁 疫情

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