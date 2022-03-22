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屏三大音樂節4/8起嗨唱周蕙、瘦子、李翊君…接力登場

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
受樂迷期待的屏東三大日音樂節，將於4月8日至10日晚間7時至9時在屏東縣立體育館前草地登場。圖／屏東縣政府提供
受樂迷期待的屏東三大日音樂節，將於4月8日至10日晚間7時至9時在屏東縣立體育館前草地登場。圖／屏東縣政府提供

邁入第5年、接連3個晚上開唱的屏東三大日音樂節，將於4月8日至10日晚間7時至9時在屏東縣立體育館前草地登場，免費入場，屏東縣政府已在臉書公布演唱會卡司陣容，包括周蕙、瘦子E.SO、動力火車等人氣歌手將接力演出，未演先轟動。

被譽為南台灣流行音樂盛事的墾丁春天音樂季退場後，縣府連續兩年在墾丁邀獨立樂團開辦免費的「台灣祭」，今年4月1至3日在墾丁登場，接著在屏東市的屏東三大日音樂節，是大咖歌手演唱型態，媲美跨年夜的歌手陣容，吸引不少民眾連續3天都報到，去年三大日3天共湧入逾10萬人次觀賞，創下新高紀錄。

屏東縣政府在臉書公布今年的三大日陣容，第1天4月8日邀請于子育（琇琴）、林曉培、周蕙、李翊君；第2天4月9日有理想混蛋、麋先生、 持修 、 大淵Muta 、 瘦子E.SO；第3天4月10日提早到晚間6點半開場，邀請琳誼、 魏嘉瑩、 ?te壞特 、 小宇宋念宇、徐佳瑩、 動力火車演出。

縣府表示，搭配4月1日至3日在墾丁大灣舉行的「台灣祭」，邀民眾到屏東展開音樂之旅，另呼籲，三大日音樂節在屏東市的屏東縣立體育館前草地舉行，因現場人數眾多，不建議攜帶野餐墊。

屏東縣政府 墾丁 體育

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