快訊

東航MU5735空難：737NG與中共民航第二慘案？

減脂也能不掉肌肉！減重醫師教你吃夠蛋白質 有效提升減肥速度

高雄前金建案釀路塌陷遭停工開罰 鄰房暫無危險

中央社 / 高雄22日電

高雄市前金區自強一路83巷口建築工地今晨疑因施工不慎，造成路面塌陷，高雄市工務局指出，初判鄰房無立即危險，已開罰及勒令工地停工，並要求廠商做好加強措施後再檢討復工。

高雄市前金區自強一路83巷口建築工地正進行地下室開挖作業，疑因施工不慎，造成路面塌陷，警方及高雄市政府工務局獲報到場處置。

工務局上午發布新聞稿表示，今天清晨5時許接獲市民通報後，立即與高雄市土木技師公會技師方定成至現場勘查，初步研判因鋼板樁擋土壁密合度不足，且外側補強止水樁密度不足，造成基地轉角處路面下陷，導致路面土壤流失坍陷。

工務局指出，因道路塌陷有公共安全疑慮，將依違反建築法對起、承造人及監造人各新台幣9萬元罰鍰，並勒令工地停工。

工務局表示，已立即成立災害應變小組，初步研判鄰房無立即危險，但為避免危害擴大及安全考量，已由區公所協助83巷路口旁1戶住戶先行至它處安置。

工務局指出，承造廠商已緊急進行止水灌漿處理，但避免後續損壞擴大及防範意外發生，目前事故巷道暫時禁止通行。

工務局表示，將派員24小時於現場警戒，後續由各管線單位進行管線巡查，確認各管線有無損壞，並待廠商完成補強作業及復工計畫送工務局備查，才可復工。

高雄市 建築

延伸閱讀

影／高雄工地掏空路面塌陷 工務局罰鍰9萬、勒令停工

宛如地震過後 高雄前金區自強路大塌陷急封！

高雄前金建案施工路面塌陷 工務局勒令停工

陳其邁滿意度7成8 空汙低薪高房價 高雄3劣勢

相關新聞

影／高雄工地掏空路面塌陷 工務局罰鍰9萬、勒令停工

高雄市前金區七賢路、自強一路附近一處建案工地，今天清晨4點多發生泥沙掏空、路面塌陷意外，塌陷影響範圍超過100平方公尺。...

宛如地震過後 高雄前金區自強路大塌陷急封！

高雄市前金區自強一路與旺盛街口路面陷下，今天凌晨警方據報，發現路面隨時有崩落現象，趕緊通知高雄市工務局處理，並立即封路，...

影／高雄建築工地出現天坑 工程人員加緊復原中

高雄市前金區自強一路與旺盛街口一處新建案工地施工中，今天上午建案突然出現路面坍塌，凹陷面積範圍近10平方公尺，深度則有兩...

旗津券兌付 旗津區公所今設櫃檯人潮多

高雄旗津在過年期間受疫情影響，生意慘淡，店家叫苦連天。高市府展現「挺旗津」決心，從3月11日起發放旗津券，並規畫旗津周周...

高市青年創業補助受理申請 助20至45歲青年頭家開店

高雄市青年局今年「青年創業補助」4月6日開始受理申請，針對高雄20歲至45歲的開店青年頭家，每案最高補助20萬元，只要2...

年輕嫩照曝光 陳其邁驚呼「自己怎麼差這麼多」

網傳9位地方首長年輕照片，高雄市長陳其邁坦承「沒比較沒傷害」，市長是份甜蜜工作，自己看見以前照片也覺得「怎麼差這麼多」；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。