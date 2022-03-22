影／高雄工地掏空路面塌陷 工務局罰鍰9萬、勒令停工

高雄市前金區七賢路、自強一路附近一處建案工地，今天清晨4點多發生泥沙掏空、路面塌陷意外，塌陷影響範圍超過100平方公尺。工務局建管處表示，目前緊急處理先灌水，讓內外水壓平衡，止水後同步保護鄰房。工務局依建築法處起承造人及監造人9萬元罰鍰，並勒令停工。

高雄市前金區自強一路83巷新建案，今天清晨4點多驚傳工地塌陷，兩側民宅也受到影響，4點45分就已雙向交管。

「當然會驚啊！」附近居民說，以前沒發生過這種情形，看到這麼嚴重，都不知道怎麼辦。

高雄市府工務局建管處長陳海通表示，建管處據報趕到現場，勘察現場鋼板樁有縫隙，地下水跑進來，也把沙帶進來，造成下陷，附近路面都受到影響。建管處緊急處理，先灌水，讓內外水壓平衡，平衡後趕快做止水樁，止水後同步保護鄰房，再進行路面救護。現場緊急處置完會依建築法處罰。

陳海通表示，此處地質屬屬砂石地，且是細砂，只要有一點縫隙，很容易產生淘空下陷的情形；這裡又接近愛河，地下水位比較高。但這都不是理由，廠商施工前應妥善預防處理。廠商有意識到要做，只是還沒有完成，止水樁還沒有做到此處。建管處努力趕在3天內修復。

建管處與高雄市土木技師公會方定成技師至現場勘查，初步研判因鋼板樁擋土壁密合度不足，且外側補強止水樁密度不足，造成基地轉角處路面下陷，導致路面土壤流失坍陷；鄰房無立即危險，但為了避免危害擴大及安全考量，已由區公所協助83巷路口旁住戶先行至他處安置。