影／高雄工地掏空路面塌陷 工務局罰鍰9萬、勒令停工
高雄市前金區七賢路、自強一路附近一處建案工地，今天清晨4點多發生泥沙掏空、路面塌陷意外，塌陷影響範圍超過100平方公尺。工務局建管處表示，目前緊急處理先灌水，讓內外水壓平衡，止水後同步保護鄰房。工務局依建築法處起承造人及監造人9萬元罰鍰，並勒令停工。
高雄市前金區自強一路83巷新建案，今天清晨4點多驚傳工地塌陷，兩側民宅也受到影響，4點45分就已雙向交管。
「當然會驚啊！」附近居民說，以前沒發生過這種情形，看到這麼嚴重，都不知道怎麼辦。
高雄市府工務局建管處長陳海通表示，建管處據報趕到現場，勘察現場鋼板樁有縫隙，地下水跑進來，也把沙帶進來，造成下陷，附近路面都受到影響。建管處緊急處理，先灌水，讓內外水壓平衡，平衡後趕快做止水樁，止水後同步保護鄰房，再進行路面救護。現場緊急處置完會依建築法處罰。
陳海通表示，此處地質屬屬砂石地，且是細砂，只要有一點縫隙，很容易產生淘空下陷的情形；這裡又接近愛河，地下水位比較高。但這都不是理由，廠商施工前應妥善預防處理。廠商有意識到要做，只是還沒有完成，止水樁還沒有做到此處。建管處努力趕在3天內修復。
建管處與高雄市土木技師公會方定成技師至現場勘查，初步研判因鋼板樁擋土壁密合度不足，且外側補強止水樁密度不足，造成基地轉角處路面下陷，導致路面土壤流失坍陷；鄰房無立即危險，但為了避免危害擴大及安全考量，已由區公所協助83巷路口旁住戶先行至他處安置。
承造廠商仁寶營造公司已緊急止水灌漿處理，避免後續損壞擴大，另為防範意外發生該巷道暫時禁止通行。該處工地除搶修工程外已當場勒令停工，承造廠商需做好周邊加強措施後再檢討復工。工務局派員24小時於現場警戒，後續將請各管線單位巡查管線，確認各管線有無損壞情形，後續等完成補強作業及復工計畫送工務局備查，才能復工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言