宛如地震過後 高雄前金區自強路大塌陷急封！

高雄市前金區自強一路與旺盛街口路面陷下，今天凌晨警方據報，發現路面隨時有崩落現象，趕緊通知高雄市工務局處理，並立即封路，雙向禁止車輛通行，幸沒造成路過人車傷亡事故。初步了解，導致路面陷落的原因，疑與旁邊建築工地施工有關，確實原因由工務局查處中。

據了解，今天凌晨4點20分，高雄市警方據報，前金自強一路與旺盛街口道路似乎微微有凹下的情況，但路面並沒崩落，警方派員趕到這路口，發覺路面凹陷，馬上封閉南下車道。

直到清晨，路面凹陷處出現裂痕，陷落明顯，幾乎有崩落的可能，警方立即雙向幫閉道路，疏導車輛改道。