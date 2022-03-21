屏縣麟洛鄉前鄉長蔡志和涉貪判8年 逃亡1年多投案
屏東縣麟洛鄉前鄉長蔡志和，擔任鄉長期間利用職務收受承包工程廠商賄賂，法院判貪汙罪處8年有期徒刑，去年蔡志和在發監執行前潛逃，上周蔡志和到屏東地檢署報到後，檢方發監服刑。
檢方表示，2021年3月19日對蔡志和發布通緝，蔡在今年3月15日下午2點多到地檢署執行科報到後，已發監服刑。
判決指出，蔡志和擔任麟洛鄉公所秘書與鄉長任內，在2013年底到2016年9月間，涉及道路類工程採購案件，收受承包商得標工程款5％至15％賄款，合計金額高達400萬元，貪汙案判刑8年定讞。
除此件貪汙弊案，蔡志和擔任鄉公所秘書，辦理鄉內綠化育苗計畫，向南投縣政府領取800棵樹木，事後被發現轉贈給蔡姓等民眾，檢方認定涉貪，二審判刑8年，這起樹苗案，在蔡志和潛逃後逆轉，最高法院法官認為，蔡為累積政治資源，將綠化苗木贈送鄉民，認定他貪汙尚嫌速斷。高雄高分院重審後採認一審法官見解，判決蔡無罪。
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