快訊

東航緊急墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

賴清德問成大生未來志向 41%想「躺平」讓他傻眼

提升房東申報租賃 高市議員籲修所得稅法分離課稅

中央社 / 高雄21日電

落實居住正義，高市府提供租金補貼，但時代力量市議員林于凱說，房東不願申報租賃，房客拿不到補助，建議應修改所得稅法，讓租賃分離課稅，提高屋主申報誘因。

林于凱下午在高雄市議會質詢指出，即使市府興建提供逾1萬戶社會住宅，但高雄弱勢戶有約3萬戶，且還要兼顧青年需要，明顯供不應求。建議市府在興建社宅外，也應檢討租屋政策，才能讓更多需要的市民受惠。

林于凱說，市府去年編列逾新台幣1億元的預算推動「包租代管」，約1500戶受惠；租金補貼政策則投入約6.9億元預算，逾1萬6000戶受惠。但租金補貼跟包租代管，都面臨同樣問題，房東不願意申報租賃，房客拿不到補助。

林于凱呼籲市長陳其邁支持中央修法，設立吹哨者條款，增加屋主隱匿不報的風險；同時修改所得稅法，讓租賃所得獨立課稅，以免併入綜合所得拉高屋主所得稅率，藉此提高屋主申報誘因。

陳其邁答詢說，「房子是用來住的，不是用來炒作」，因此市府推動囤房稅，相關自治條例已送到議會，盼能加速進行；未來囤房稅增加的部分，將用於租金補貼。他也表示，贊成修改所得稅法，朝租賃分離課稅方向進行。

租金補貼 房東 居住正義 高雄市

延伸閱讀

遭議員質詢問「市長你當什麼兵？」 陳其邁：我當國民兵

303大停電經濟損失 陳其邁：電網脆弱無法接受

高雄市民幸福感低 議員促陳其邁加把勁

303大停電 陳其邁：台電要誠意面對賠償問題

相關新聞

遭議員質詢問「市長你當什麼兵？」 陳其邁：我當國民兵

近日共軍頻繁擾台，加上俄烏情勢持續升溫，國內也出現恢復徵兵制討論。高市議員鍾易仲今質詢時問高市長陳其邁當什麼兵、當多久？...

屏縣麟洛鄉前鄉長蔡志和涉貪判8年 逃亡1年多投案

屏東縣麟洛鄉前鄉長蔡志和，擔任鄉長期間利用職務收受承包工程廠商賄賂，法院判貪汙罪處8年有期徒刑，去年蔡志和在發監執行前潛...

第14次普工作展開 高雄各工業及服務業普查所陸續掛牌

高雄市政府為配合全國工業及服務業普查作業，於今年3月10日正式掛牌成立「高雄市工業及服務業普查處」，高雄各區公所也於今天...

代向台電求償變法律協助 高市國民黨團KK政線質疑市府詐騙

高雄市議會國民黨團KK政線今午鎖定台電303大停電事件強力檢討，李眉蓁指高雄不只欠電，台電興達電廠二年三次大停電更是...

好戲連番登場 屏東戲劇節套票即日起開賣

2022屏東戲劇節從4月30至8月7日，以「傳統VS.現代激盪」為主題，邀請雲門舞集、明華園戲劇總團及黃字團、十鼓擊樂團...

停電變日常 高市議員黃紹庭仿確診個案kuso停電表格

高雄近日多次停電，外界對停電撞況倍感不耐、放大檢視，今早高雄市長陳其邁至議會施政報告質詢，幾乎同一時間大社、鳳山都有停電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。