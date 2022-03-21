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高市府查社區式長照機構據點防疫作為 合格率近95%

中央社 / 高雄21日電

高市府查核輔導社區式長照機構、據點共259處的防疫作為，合格率近95%，不合格項目包含維持社交距離、實聯制和每日清消2次。市長陳其邁並呼籲長輩速打第3劑疫苗

因應社區式長照服務提供長輩白天有健康促進與增進社會參與的活動場域，場域內長輩互動頻繁，為預防COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在場域擴散，高雄市政府衛生局持續輔導查核各機構、據點防疫作為。

衛生局今天新聞稿表示，經查核高雄市259家社區式長照服務機構及據點，合格率近95%。不合格項目包含活動時未維持社交距離、未落實實聯制、及沒有做到每日2次環境清消，經現場輔導都已立即改善。

衛生局說明，已輔導查核社區式長照機構及據點包含，C級巷弄長照站、失智據點等社區式據點共186處，日照機構等社區式長照機構73家，工作人員及服務對象共計5573人。

衛生局也說，截至3月初，高雄社區式長照服務單位工作人員第2劑接種率達100%、第3劑接種率達87.5%；服務對象第2劑接種率達95.9%、第3劑接種率也已接近7成。

衛生局提醒，社區式長照服務防疫有4要訣，包含接種第3劑疫苗提升保護力，活動期間全程配戴口罩，有上呼吸道症狀者勿進入據點或日照中心，及每天要進行2次環境清潔與消毒，各據點機構務必持續落實。

高雄市長陳其邁也說，分析國際疫情，染疫死亡者超過9成是沒接種或只打1劑疫苗者；尤其是有慢性病或75歲以上長輩，完整接種3劑疫苗，能有效保護長者與同住家人健康，避免染疫重症或死亡風險。要落實縝密防疫工作並完成3劑疫苗接種，才能在不停止社區式長照服務前提下，提供長輩、家屬安心、安全的活動場地與空間。

衛生局 長照 疫苗 高雄市

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