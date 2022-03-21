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303大停電經濟損失 陳其邁：電網脆弱無法接受

中央社 / 高雄21日電

303大停電造成經濟損失，高雄市陳其邁今天議會答詢表示，電網脆弱令人無法接受，要求台電立刻改善，並有誠意面對賠償問題；市府也會加快腳步設置交通號誌不斷電系統。

陳其邁下午率局處首長赴市議會進行第3屆第7次定期大會施政報告與備詢，國民黨議員李眉蓁、李亞築、蔡武宏、陳麗娜等人關注303大停電。李眉蓁指出，興達電廠多次出包造成大停電，真的很誇張，陳其邁應該要「硬起來」有所作為。

李亞築說，303大停電不僅造成居民生活不便，也造成經濟巨大損失，市府應啟動代位求償，向台電索賠。蔡武宏則要求向中央爭取優先施作分散式電網。陳麗娜認為303大停電要出動823名員警、128名義交維持交通秩序，高雄交通號誌應設置不斷電系統。

陳其邁答詢表示，「電網如此脆弱，令人無法接受」，要求台電立刻改善，並有誠意面對賠償問題。他說，副市長羅達生10日已赴興達電廠視察，要求台電全面體檢，在1個月內向市府說明報告，確保供電穩定。

陳其邁也主張要高雄優先施作分散式電網，市府也會加快腳步設置交通號誌不斷電系統，預計今年第2季可完成80處路口設置不斷電系統。

協助民眾求償部分，陳其邁說，包括保全證據、程序進行及相關費用等，市府都會提供幫助。目前市府法制局已設立單一窗口供民眾諮詢。

陳其邁 停電 台電 高雄市 303大停電

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