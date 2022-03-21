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「台灣祭」4月登場 墾丁地區訂房逾9成

中央社 / 屏東縣21日電

屏東縣政府去年以「台灣祭」音樂活動呈現，吸引40萬人次樂迷入場，今年將於4月1日至3日登場，邀請玖壹壹、滅火器等知名樂團，適逢清明連假，墾丁地區訂房已逾9成。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭接受中央社記者訪問指出，「台灣祭」在4月1日至3日於墾丁大灣遊憩區登場，邀請超過55組樂團、分為4大舞台演出，是台灣大型音樂祭典之一。

鄞鳳蘭說，去年以「台灣祭」音樂活動呈現，3天吸引40萬人次，也有不少民眾索性就拿著野餐墊坐下，細細享受音樂、品嘗南國風情。今天邀請到玖壹壹、張三李四、滅火器等多元曲風樂團。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏向中央社記者表示，目前台灣因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定，訂房在1個月前就陸續接到訂房電話，墾丁地區4月1日訂房9成、4月2日及3日均滿房。

屏東縣政府 訂房 墾丁

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