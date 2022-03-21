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嘉義市確診夫妻至恆春萬巒出遊 屏縣府公布足跡

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
嘉義市喜宴確診的接觸者夫妻，在3月17、18日到屏東旅遊，所到之處全面清消，六少爺燒烤。圖／屏東縣府提供
嘉義市喜宴確診的接觸者夫妻，在3月17、18日到屏東旅遊，所到之處全面清消，六少爺燒烤。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府21日公布嘉義市一名男性確診者案號22041與妻子案號22040曾至屏東足跡，2名確診者在3月17、18日自駕到恆春鎮、萬巒鄉旅遊，縣府衛生局匡列2名接觸者，採檢後安排居家隔離，68人自主健康管理，相關足跡場所完成清消作業，屏東縣政府提醒，曾至相關場所的民眾自接觸日起14天自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。

縣府指出，依據初步疫調顯示，案號22041與妻子出遊，3月17日下午至恆春鄉村冬粉鴨停留，晚間入住墾丁凱薩飯店後，再至六少爺燒烤、小灣酒吧用餐；18日至小灣海灘、白沙灘南洋泰式料理、台灣最南點及龍磐公園及萬巒豬腳海鴻飯店等地後，再返回嘉義。

屏東衛生局表示，案號22041曾赴嘉義飯店參加婚宴，18日開始喉嚨不適、打噴嚏症狀，19日被匡列為案號21792婚宴接觸者，並開始居家隔離，同日由嘉義市衛生局安排採檢，20日確診，因案號22041因與妻同住，妻子也確診，案號為22040。

衛生局接獲通報後，立即進行疫調並緊急匡列相關接觸者，目前2人隔離，68人自主健康管理，環保局並展開相關足跡地點消毒作業，縣府呼籲足跡曾至相關場所的民眾加強自我健康監測，或洽詢防疫專線：08-7380208。

嘉義市喜宴確診的接觸者夫妻，在3月17、18日到恆春旅遊，所到之處全面清消，鄉村冬粉鴨。圖／屏東縣府提供
嘉義市喜宴確診的接觸者夫妻，在3月17、18日到恆春旅遊，所到之處全面清消，鄉村冬粉鴨。圖／屏東縣府提供
嘉義市喜宴確診的接觸者夫妻，在3月17、18日到恆春旅遊，所到之處全面清消，白沙灘南洋泰式料理。圖／屏東縣府提供
嘉義市喜宴確診的接觸者夫妻，在3月17、18日到恆春旅遊，所到之處全面清消，白沙灘南洋泰式料理。圖／屏東縣府提供
嘉義市喜宴確診的接觸者夫妻，在3月17、18日到恆春旅遊，所到之處都全面清消，小灣酒吧。圖／屏東縣府提供
嘉義市喜宴確診的接觸者夫妻，在3月17、18日到恆春旅遊，所到之處都全面清消，小灣酒吧。圖／屏東縣府提供
嘉義市喜宴確診的接觸者夫妻，在3月17、18日到恆春旅遊，所到之處全面清消，墾丁凱撒飯店。圖／屏東縣府提供
嘉義市喜宴確診的接觸者夫妻，在3月17、18日到恆春旅遊，所到之處全面清消，墾丁凱撒飯店。圖／屏東縣府提供
嘉義市喜宴確診的接觸者夫妻，在3月17、18日到恆春旅遊，所到之處全面清消，龍磐公園公共廁所。圖／屏東縣府提供
嘉義市喜宴確診的接觸者夫妻，在3月17、18日到恆春旅遊，所到之處全面清消，龍磐公園公共廁所。圖／屏東縣府提供
嘉義市喜宴確診的接觸者夫妻，在3月17、18日到恆春旅遊，所到之處全面清消，台灣最南點。圖／屏東縣府提供
嘉義市喜宴確診的接觸者夫妻，在3月17、18日到恆春旅遊，所到之處全面清消，台灣最南點。圖／屏東縣府提供
嘉義市喜宴確診的接觸者夫妻，在3月17、18日到屏東旅遊，所到之處全面清消，海鴻萬巒豬腳。圖／屏東縣府提供
嘉義市喜宴確診的接觸者夫妻，在3月17、18日到屏東旅遊，所到之處全面清消，海鴻萬巒豬腳。圖／屏東縣府提供

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